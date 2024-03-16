Рейтинг@Mail.ru
В Сочи молодожены отправились голосовать сразу после заключения брака - РИА Новости, 16.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:07 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/vybory-1933522550.html
В Сочи молодожены отправились голосовать сразу после заключения брака
В Сочи молодожены отправились голосовать сразу после заключения брака - РИА Новости, 16.03.2024
В Сочи молодожены отправились голосовать сразу после заключения брака
Молодожены в Хостинском районе Сочи сразу после бракосочетания посетили избирательный участок, сообщает территориальная избирательная комиссия Хостинская в... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T17:07
2024-03-16T17:07
политика
сочи
леонид слуцкий (политик)
владислав даванков
совет федерации рф
цик рф
николай харитонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933153718_0:220:3077:1951_1920x0_80_0_0_855b43ca29a599c2e68608ab847202dc.jpg
СОЧИ, 16 мар - РИА Новости. Молодожены в Хостинском районе Сочи сразу после бракосочетания посетили избирательный участок, сообщает территориальная избирательная комиссия Хостинская в Сочи. "Новая семья, Андрей и Анна, сразу после бракосочетания решили принять участие в выборах и сделать это важное действие вместе. Посещение избирательного участка стало первым совместным решением супругов после посещения ЗАГСа", - говорится в сообщении. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240316/svadba-1933470544.html
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933153718_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a10d6782777e485e154a6db60b113aed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, сочи, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, цик рф, николай харитонов
Политика, Сочи, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, ЦИК РФ, Николай Харитонов
В Сочи молодожены отправились голосовать сразу после заключения брака

В Сочи молодожены Андрей и Анна проголосовали сразу после заключения брака

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Москве
Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 16 мар - РИА Новости. Молодожены в Хостинском районе Сочи сразу после бракосочетания посетили избирательный участок, сообщает территориальная избирательная комиссия Хостинская в Сочи.
"Новая семья, Андрей и Анна, сразу после бракосочетания решили принять участие в выборах и сделать это важное действие вместе. Посещение избирательного участка стало первым совместным решением супругов после посещения ЗАГСа", - говорится в сообщении.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Оренбуржцы Александр и Елена Пройдаковы голосуют на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Семья из Оренбурга отметила золотую свадьбу на избирательном участке
Вчера, 12:54
 
ПолитикаСочиЛеонид Слуцкий (политик)Владислав ДаванковСовет Федерации РФЦИК РФНиколай Харитонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала