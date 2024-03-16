https://ria.ru/20240316/vybory-1933522550.html

В Сочи молодожены отправились голосовать сразу после заключения брака

В Сочи молодожены отправились голосовать сразу после заключения брака - РИА Новости, 16.03.2024

В Сочи молодожены отправились голосовать сразу после заключения брака

Молодожены в Хостинском районе Сочи сразу после бракосочетания посетили избирательный участок, сообщает территориальная избирательная комиссия Хостинская в... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T17:07

2024-03-16T17:07

2024-03-16T17:07

политика

сочи

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

совет федерации рф

цик рф

николай харитонов

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СОЧИ, 16 мар - РИА Новости. Молодожены в Хостинском районе Сочи сразу после бракосочетания посетили избирательный участок, сообщает территориальная избирательная комиссия Хостинская в Сочи. "Новая семья, Андрей и Анна, сразу после бракосочетания решили принять участие в выборах и сделать это важное действие вместе. Посещение избирательного участка стало первым совместным решением супругов после посещения ЗАГСа", - говорится в сообщении. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/svadba-1933470544.html

сочи

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, сочи, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, цик рф, николай харитонов