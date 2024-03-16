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Явка на выборах в Псковской области превысила 43 процента - РИА Новости, 16.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
16:58 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/vybory-1933519645.html
Явка на выборах в Псковской области превысила 43 процента
Явка на выборах в Псковской области превысила 43 процента - РИА Новости, 16.03.2024
Явка на выборах в Псковской области превысила 43 процента
Явка на выборах президента РФ в Псковской области по данным на 15.00 мск субботы превысила 43% с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщила... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T16:58
2024-03-16T16:58
выборы президента россии — 2024
политика
псковская область
россия
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
владислав даванков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Псковской области по данным на 15.00 мск субботы превысила 43% с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщила региональная избирательная комиссия. "Явка на 15:00 16 марта 2024 года. Проголосовало 216 294 человека — 43,68% с учётом ДЭГ. На избирательных участках — 151 492 человека из 417 162 избирателей (36,31%). С использованием ДЭГ проголосовало 64 802 человека", – информирует ведомство в своем Telegram-канале. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, псковская область, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Псковская область, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
Явка на выборах в Псковской области превысила 43 процента

Явка на выборах в Псковской области составила 43,68 процента

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкДевушка голосует на выборах президента России на одном из избирательных участков в Симферополе
Девушка голосует на выборах президента России на одном из избирательных участков в Симферополе - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Макс Ветров
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Девушка голосует на выборах президента России на одном из избирательных участков в Симферополе
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Псковской области по данным на 15.00 мск субботы превысила 43% с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщила региональная избирательная комиссия.
"Явка на 15:00 16 марта 2024 года. Проголосовало 216 294 человека — 43,68% с учётом ДЭГ. На избирательных участках — 151 492 человека из 417 162 избирателей (36,31%). С использованием ДЭГ проголосовало 64 802 человека", – информирует ведомство в своем Telegram-канале.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Мужчина голосует на выборах президента России на одном из избирательных участков в Симферополе - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
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Выборы президента России — 2024ПолитикаПсковская областьРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновВладислав ДаванковСовет Федерации РФ
 
 
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