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Явка на выборах в Псковской области превысила 43 процента
Явка на выборах в Псковской области превысила 43 процента - РИА Новости, 16.03.2024
Явка на выборах в Псковской области превысила 43 процента
Явка на выборах президента РФ в Псковской области по данным на 15.00 мск субботы превысила 43% с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщила... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T16:58
2024-03-16T16:58
2024-03-16T16:58
выборы президента россии — 2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Псковской области по данным на 15.00 мск субботы превысила 43% с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщила региональная избирательная комиссия. "Явка на 15:00 16 марта 2024 года. Проголосовало 216 294 человека — 43,68% с учётом ДЭГ. На избирательных участках — 151 492 человека из 417 162 избирателей (36,31%). С использованием ДЭГ проголосовало 64 802 человека", – информирует ведомство в своем Telegram-канале. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, псковская область, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Псковская область, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
Явка на выборах в Псковской области превысила 43 процента
Явка на выборах в Псковской области составила 43,68 процента