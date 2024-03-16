https://ria.ru/20240316/vybory-1933518954.html

Явка на выборах в Саратовской области приблизилась к 50 процентам

Явка на выборах в Саратовской области приблизилась к 50 процентам - РИА Новости, 16.03.2024

Явка на выборах в Саратовской области приблизилась к 50 процентам

Явка на выборах президента РФ в Саратовской области по данным на 15.00 (14.00 мск) субботы приблизилась к 50%, сообщила избирательная комиссия региона. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T16:56

2024-03-16T16:56

2024-03-16T16:57

выборы президента россии — 2024

владислав даванков

леонид слуцкий (политик)

владимир путин

совет федерации рф

россия

саратовская область

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933500074_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0892971396b5550fa51e9a76df43ba66.jpg

САРАТОВ, 16 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Саратовской области по данным на 15.00 (14.00 мск) субботы приблизилась к 50%, сообщила избирательная комиссия региона. "Явка: 880 786 избирателей Саратовской области приняли участие в выборах президента России на 15.00 16 марта 2024 года, что составляет 49,24%", - говорится в сообщении избиркома в Telegram-канале. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.

россия

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владислав даванков, леонид слуцкий (политик), владимир путин, совет федерации рф, россия, саратовская область, политика