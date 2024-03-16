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В Москве не фиксировали грубых нарушений во второй день выборов

В Москве не фиксировали грубых нарушений во второй день выборов - РИА Новости, 16.03.2024

В Москве не фиксировали грубых нарушений во второй день выборов

Грубых нарушений на выборах президента РФ в Москве, по данным на 15.00 мск, не наблюдается, сообщил в субботу руководитель Общественного штаба по наблюдению за... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T16:48

2024-03-16T16:48

2024-03-16T16:48

выборы президента россии — 2024

москва

политика

россия

московская городская избирательная комиссия

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Грубых нарушений на выборах президента РФ в Москве, по данным на 15.00 мск, не наблюдается, сообщил в субботу руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев. "Продолжаем работать в штатном режиме. Пока каких-то грубых нарушений у нас не зафиксировано", - сказал Ковалев. В свою очередь заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут отметил, что все обращения в комиссию носят информационный характер. "Обращений у нас каких-то серьезных от избирателей, от других участников избирательного процесса не имеется", - сказал Реут. Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, политика, россия, московская городская избирательная комиссия