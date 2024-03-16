https://ria.ru/20240316/vybory-1933512145.html

На выборах президента проголосовали более половины избирателей Чувашии

На выборах президента проголосовали более половины избирателей Чувашии - РИА Новости, 16.03.2024

На выборах президента проголосовали более половины избирателей Чувашии

Явка избирателей на выборах президента РФ на 15.00 мск на второй день голосования в Чувашии достигла почти 54%, сообщает избирком региона. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T16:27

2024-03-16T16:27

2024-03-16T16:27

выборы президента россии — 2024

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леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мар – РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ на 15.00 мск на второй день голосования в Чувашии достигла почти 54%, сообщает избирком региона. "Явка избирателей по состоянию на 15.00 составляет 53,77% (486 363 избирателя)", - говорится в сообщении. Кроме того, 87,84% от общего числа подавших заявления избирателей Чувашии отдали свой голос на выборах при помощи платформы для онлайн-голосования. Явка на выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило один день, в Чувашии составила 76,22%. По данным облизбиркома, численность избирателей в Чувашии на 1 января 2024 года составляет 909 931 человек. Всего на территории Чувашии работают 1033 участковые избирательные комиссии, а также 2 - в местах временного пребывания избирателей. На выборах президента РФ в Чувашии также проводится дистанционное электронное голосование. В список избирателей для голосования с помощью ДЭГ включены 241 768 избирателей региона. Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/vybory-1933508024.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, николай харитонов