https://ria.ru/20240316/vybory-1933510469.html

Явка по итогам второго дня выборов в Бурятии превысила 59 процентов

Явка по итогам второго дня выборов в Бурятии превысила 59 процентов - РИА Новости, 16.03.2024

Явка по итогам второго дня выборов в Бурятии превысила 59 процентов

Явка на выборах президента РФ в Бурятии по итогам второго из трех дней голосования составила 59,62%, сообщает медиацентр, созданный центром общественного... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T16:16

2024-03-16T16:16

2024-03-16T16:16

выборы президента россии — 2024

политика

россия

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

совет федерации рф

николай харитонов

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УЛАН-УДЭ, 16 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Бурятии по итогам второго из трех дней голосования составила 59,62%, сообщает медиацентр, созданный центром общественного наблюдения за выборами общественной палаты региона, в Telegram-канале. "По данным избиркома Бурятии, явка 16 марта на 20.38 (15.38 мск) составила 59,62%", - говорится в сообщении медиацентра. В Бурятии голосование на выборах президента РФ проходит на более чем 800 избирательных участках. На 15 марта явка по республике составила 40,02%, проголосовали 270,1 тысячи человек. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/vybory-1933508024.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, николай харитонов