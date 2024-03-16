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В Забайкалье явка во второй день выборов президента превысила 50 процентов - РИА Новости, 16.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
16:11 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/vybory-1933509700.html
В Забайкалье явка во второй день выборов президента превысила 50 процентов
В Забайкалье явка во второй день выборов президента превысила 50 процентов - РИА Новости, 16.03.2024
В Забайкалье явка во второй день выборов президента превысила 50 процентов
Явка во второй день выборов президента России в Забайкальском крае превысила 50%, сообщается в Telegram-канале избирательной комиссии региона. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T16:11
2024-03-16T16:11
выборы президента россии — 2024
политика
россия
забайкальский край
читинский район
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ЧИТА, 16 мар - РИА Новости. Явка во второй день выборов президента России в Забайкальском крае превысила 50%, сообщается в Telegram-канале избирательной комиссии региона. "Явка избирателей на 20.00 (14.00 мск) 16 марта - 50,35%", - говорится в сообщении. Уточняется, что в двух муниципальных образованиях Забайкалья явка превысила 60%: в ЗАТО посёлок Горный - 66,33%, в Агинском районе - 63,22%. Самая низкая явка оказалась в Читинском районе - 41,96%, а также в Каларском муниципальном округе - 41,30%.
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забайкальский край
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политика, россия, забайкальский край, читинский район
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Забайкальский край, Читинский район
В Забайкалье явка во второй день выборов президента превысила 50 процентов

В Забайкалье явка во второй день выборов президента составила 50,35 процента

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Луганске
Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Луганске - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Луганске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧИТА, 16 мар - РИА Новости. Явка во второй день выборов президента России в Забайкальском крае превысила 50%, сообщается в Telegram-канале избирательной комиссии региона.
"Явка избирателей на 20.00 (14.00 мск) 16 марта - 50,35%", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в двух муниципальных образованиях Забайкалья явка превысила 60%: в ЗАТО посёлок Горный - 66,33%, в Агинском районе - 63,22%. Самая низкая явка оказалась в Читинском районе - 41,96%, а также в Каларском муниципальном округе - 41,30%.
Работа информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Явка на выборах в Чечне на 15:00 составила более 75 процентов
Вчера, 15:58
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияЗабайкальский крайЧитинский район
 
 
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