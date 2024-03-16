https://ria.ru/20240316/vybory-1933509700.html

В Забайкалье явка во второй день выборов президента превысила 50 процентов

В Забайкалье явка во второй день выборов президента превысила 50 процентов - РИА Новости, 16.03.2024

В Забайкалье явка во второй день выборов президента превысила 50 процентов

Явка во второй день выборов президента России в Забайкальском крае превысила 50%, сообщается в Telegram-канале избирательной комиссии региона. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T16:11

2024-03-16T16:11

2024-03-16T16:11

выборы президента россии — 2024

политика

россия

забайкальский край

читинский район

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ЧИТА, 16 мар - РИА Новости. Явка во второй день выборов президента России в Забайкальском крае превысила 50%, сообщается в Telegram-канале избирательной комиссии региона. "Явка избирателей на 20.00 (14.00 мск) 16 марта - 50,35%", - говорится в сообщении. Уточняется, что в двух муниципальных образованиях Забайкалья явка превысила 60%: в ЗАТО посёлок Горный - 66,33%, в Агинском районе - 63,22%. Самая низкая явка оказалась в Читинском районе - 41,96%, а также в Каларском муниципальном округе - 41,30%.

https://ria.ru/20240316/chechnya-1933506698.html

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забайкальский край

читинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, забайкальский край, читинский район