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В Забайкалье явка во второй день выборов президента превысила 50 процентов
В Забайкалье явка во второй день выборов президента превысила 50 процентов - РИА Новости, 16.03.2024
В Забайкалье явка во второй день выборов президента превысила 50 процентов
Явка во второй день выборов президента России в Забайкальском крае превысила 50%, сообщается в Telegram-канале избирательной комиссии региона. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T16:11
2024-03-16T16:11
2024-03-16T16:11
выборы президента россии — 2024
политика
россия
забайкальский край
читинский район
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ЧИТА, 16 мар - РИА Новости. Явка во второй день выборов президента России в Забайкальском крае превысила 50%, сообщается в Telegram-канале избирательной комиссии региона. "Явка избирателей на 20.00 (14.00 мск) 16 марта - 50,35%", - говорится в сообщении. Уточняется, что в двух муниципальных образованиях Забайкалья явка превысила 60%: в ЗАТО посёлок Горный - 66,33%, в Агинском районе - 63,22%. Самая низкая явка оказалась в Читинском районе - 41,96%, а также в Каларском муниципальном округе - 41,30%.
https://ria.ru/20240316/chechnya-1933506698.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, забайкальский край, читинский район
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Забайкальский край, Читинский район
В Забайкалье явка во второй день выборов президента превысила 50 процентов
В Забайкалье явка во второй день выборов президента составила 50,35 процента