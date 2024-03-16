В Чувашии члены избиркома посетили деревню, где живут два человека
Члены избиркома приехали в чувашскую деревню Лоба, где живут два человека
© Фото : Избирком Чувашии/TelegramЧлены избирательной комиссии в Чувашии на снегоходе добрались до отдаленной деревни, где живут двое пожилых избирателей
Члены избирательной комиссии в Чувашии на снегоходе добрались до отдаленной деревни, где живут двое пожилых избирателей
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мар - РИА Новости. Члены избирательной комиссии в Чувашии на снегоходе добрались до отдаленной деревни, где живут двое пожилых избирателей, чтобы дать им возможность проголосовать на выборах президента РФ, сообщает избирком республики.
Деревня Лоба Красночетайского муниципального округа входит в границы избирательного участка №1017 и расположена на расстоянии более пяти километров от избирательного участка.
"В деревне проживают всего два избирателя: Геннадию Михайловичу 87 лет и Анне Сергеевне 85 лет. Сегодня, 16 марта, члены УИК на снегоходе выехали для проведения голосования вне помещения. Избиратели с нетерпением ждали прибытия членов УИК, поблагодарили за возможность проголосовать", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в первый день голосования на выборах президента России в Чувашии явка составила 38,6%.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.