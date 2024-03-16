https://ria.ru/20240316/vybory-1933508024.html

В Чувашии члены избиркома посетили деревню, где живут два человека

В Чувашии члены избиркома посетили деревню, где живут два человека - РИА Новости, 16.03.2024

В Чувашии члены избиркома посетили деревню, где живут два человека

Члены избирательной комиссии в Чувашии на снегоходе добрались до отдаленной деревни, где живут двое пожилых избирателей, чтобы дать им возможность проголосовать РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T16:04

2024-03-16T16:04

2024-03-16T16:10

выборы президента россии — 2024

политика

россия

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

совет федерации рф

николай харитонов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мар - РИА Новости. Члены избирательной комиссии в Чувашии на снегоходе добрались до отдаленной деревни, где живут двое пожилых избирателей, чтобы дать им возможность проголосовать на выборах президента РФ, сообщает избирком республики. Деревня Лоба Красночетайского муниципального округа входит в границы избирательного участка №1017 и расположена на расстоянии более пяти километров от избирательного участка. "В деревне проживают всего два избирателя: Геннадию Михайловичу 87 лет и Анне Сергеевне 85 лет. Сегодня, 16 марта, члены УИК на снегоходе выехали для проведения голосования вне помещения. Избиратели с нетерпением ждали прибытия членов УИК, поблагодарили за возможность проголосовать", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в первый день голосования на выборах президента России в Чувашии явка составила 38,6%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/molodozheny-1933503176.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, николай харитонов