Рейтинг@Mail.ru
В Чувашии члены избиркома посетили деревню, где живут два человека - РИА Новости, 16.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
16:04 16.03.2024 (обновлено: 16:10 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/vybory-1933508024.html
В Чувашии члены избиркома посетили деревню, где живут два человека
В Чувашии члены избиркома посетили деревню, где живут два человека - РИА Новости, 16.03.2024
В Чувашии члены избиркома посетили деревню, где живут два человека
Члены избирательной комиссии в Чувашии на снегоходе добрались до отдаленной деревни, где живут двое пожилых избирателей, чтобы дать им возможность проголосовать РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T16:04
2024-03-16T16:10
выборы президента россии — 2024
политика
россия
леонид слуцкий (политик)
владислав даванков
совет федерации рф
николай харитонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933508574_0:99:1091:713_1920x0_80_0_0_4907ecb26c2b610760b982df039b6f02.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мар - РИА Новости. Члены избирательной комиссии в Чувашии на снегоходе добрались до отдаленной деревни, где живут двое пожилых избирателей, чтобы дать им возможность проголосовать на выборах президента РФ, сообщает избирком республики. Деревня Лоба Красночетайского муниципального округа входит в границы избирательного участка №1017 и расположена на расстоянии более пяти километров от избирательного участка. "В деревне проживают всего два избирателя: Геннадию Михайловичу 87 лет и Анне Сергеевне 85 лет. Сегодня, 16 марта, члены УИК на снегоходе выехали для проведения голосования вне помещения. Избиратели с нетерпением ждали прибытия членов УИК, поблагодарили за возможность проголосовать", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в первый день голосования на выборах президента России в Чувашии явка составила 38,6%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240316/molodozheny-1933503176.html
https://ria.ru/20240316/golosovanie-1933491998.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933508574_70:0:1021:713_1920x0_80_0_0_692013b76060ba629761fac88222a040.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, Николай Харитонов
В Чувашии члены избиркома посетили деревню, где живут два человека

Члены избиркома приехали в чувашскую деревню Лоба, где живут два человека

© Фото : Избирком Чувашии/TelegramЧлены избирательной комиссии в Чувашии на снегоходе добрались до отдаленной деревни, где живут двое пожилых избирателей
Члены избирательной комиссии в Чувашии на снегоходе добрались до отдаленной деревни, где живут двое пожилых избирателей - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© Фото : Избирком Чувашии/Telegram
Члены избирательной комиссии в Чувашии на снегоходе добрались до отдаленной деревни, где живут двое пожилых избирателей
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мар - РИА Новости. Члены избирательной комиссии в Чувашии на снегоходе добрались до отдаленной деревни, где живут двое пожилых избирателей, чтобы дать им возможность проголосовать на выборах президента РФ, сообщает избирком республики.
Деревня Лоба Красночетайского муниципального округа входит в границы избирательного участка №1017 и расположена на расстоянии более пяти километров от избирательного участка.
Молодая семья из Железноводска Ставропольского края приняла участие в голосовании на президентских выборах прямо в день бракосочетания - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
На Ставрополье молодожены проголосовали на выборах в день свадьбы
Вчера, 15:40
"В деревне проживают всего два избирателя: Геннадию Михайловичу 87 лет и Анне Сергеевне 85 лет. Сегодня, 16 марта, члены УИК на снегоходе выехали для проведения голосования вне помещения. Избиратели с нетерпением ждали прибытия членов УИК, поблагодарили за возможность проголосовать", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в первый день голосования на выборах президента России в Чувашии явка составила 38,6%.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Пациентки областного перинатального центра в Оренбурге смогли проголосовать на выборах президента России
В Оренбурге пациентки перинатального центра проголосовали в роддоме
Вчера, 14:46
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Владислав ДаванковСовет Федерации РФНиколай Харитонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала