https://ria.ru/20240316/vybory-1933505903.html
В Госдуме призвали лишать права голоса тех, кто не ходит на выборы
В Госдуме призвали лишать права голоса тех, кто не ходит на выборы - РИА Новости, 16.03.2024
В Госдуме призвали лишать права голоса тех, кто не ходит на выборы
Депутат ГД от ЛДПР Владимир Кошелев призвал задуматься о лишении права голоса тех, кто систематически пропускает выборы и не приходит на избирательные участки... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T15:56
2024-03-16T15:56
2024-03-16T15:56
политика
владимир кошелев
госдума рф
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Депутат ГД от ЛДПР Владимир Кошелев призвал задуматься о лишении права голоса тех, кто систематически пропускает выборы и не приходит на избирательные участки голосовать, об этом он сообщил РИА Новости. "На днях журналисты спросили нашу нейросеть, "Что делать с теми, кто не ходит на выборы?". Прозвучал ответ в духе Владимира Вольфовича – тех, кто систематически не ходит на выборы, надо лишать права голоса. Правильная мысль, стоит над этим задуматься. Ведь право избирать всегда было привилегией. Многие сегодня пренебрегают этим правом и даже имеют наглость критиковать то, в чем даже не участвовали", - отметил Кошелев. По словам парламентария, из года в год явка на выборы разного уровня не растет. Поэтому надо искать инструменты и механизмы, которые позволят повысить ее и переломить ситуацию с теми, кто систематически пропускает выборы. "Считаю, что активное участие в голосовании на выборах — это не просто право, это ещё и хороший признак, по которому всегда можно отличить зрелого гражданина от безответственного обывателя", - заключил Кошелев.
https://ria.ru/20240315/vybory-1933383932.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, владимир кошелев, госдума рф
Политика, Владимир Кошелев, Госдума РФ
В Госдуме призвали лишать права голоса тех, кто не ходит на выборы
Депутат Кошелев призвал подумать о лишении права голоса за неучастие в выборах
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Депутат ГД от ЛДПР Владимир Кошелев призвал задуматься о лишении права голоса тех, кто систематически пропускает выборы и не приходит на избирательные участки голосовать, об этом он сообщил РИА Новости.
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"На днях журналисты спросили нашу нейросеть, "Что делать с теми, кто не ходит на выборы?". Прозвучал ответ в духе Владимира Вольфовича – тех, кто систематически не ходит на выборы, надо лишать права голоса. Правильная мысль, стоит над этим задуматься. Ведь право избирать всегда было привилегией. Многие сегодня пренебрегают этим правом и даже имеют наглость критиковать то, в чем даже не участвовали", - отметил Кошелев.
По словам парламентария, из года в год явка на выборы разного уровня не растет. Поэтому надо искать инструменты и механизмы, которые позволят повысить ее и переломить ситуацию с теми, кто систематически пропускает выборы.
"Считаю, что активное участие в голосовании на выборах — это не просто право, это ещё и хороший признак, по которому всегда можно отличить зрелого гражданина от безответственного обывателя", - заключил Кошелев.
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