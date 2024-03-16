https://ria.ru/20240316/vybory-1933505903.html

В Госдуме призвали лишать права голоса тех, кто не ходит на выборы

В Госдуме призвали лишать права голоса тех, кто не ходит на выборы - РИА Новости, 16.03.2024

В Госдуме призвали лишать права голоса тех, кто не ходит на выборы

Депутат ГД от ЛДПР Владимир Кошелев призвал задуматься о лишении права голоса тех, кто систематически пропускает выборы и не приходит на избирательные участки... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T15:56

2024-03-16T15:56

2024-03-16T15:56

политика

владимир кошелев

госдума рф

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Депутат ГД от ЛДПР Владимир Кошелев призвал задуматься о лишении права голоса тех, кто систематически пропускает выборы и не приходит на избирательные участки голосовать, об этом он сообщил РИА Новости. "На днях журналисты спросили нашу нейросеть, "Что делать с теми, кто не ходит на выборы?". Прозвучал ответ в духе Владимира Вольфовича – тех, кто систематически не ходит на выборы, надо лишать права голоса. Правильная мысль, стоит над этим задуматься. Ведь право избирать всегда было привилегией. Многие сегодня пренебрегают этим правом и даже имеют наглость критиковать то, в чем даже не участвовали", - отметил Кошелев. По словам парламентария, из года в год явка на выборы разного уровня не растет. Поэтому надо искать инструменты и механизмы, которые позволят повысить ее и переломить ситуацию с теми, кто систематически пропускает выборы. "Считаю, что активное участие в голосовании на выборах — это не просто право, это ещё и хороший признак, по которому всегда можно отличить зрелого гражданина от безответственного обывателя", - заключил Кошелев.

https://ria.ru/20240315/vybory-1933383932.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, владимир кошелев, госдума рф