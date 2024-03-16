https://ria.ru/20240316/vybory-1933503537.html

Наблюдатель из Колумбии оценил проведение выборов в России

Наблюдатель из Колумбии оценил проведение выборов в России - РИА Новости, 16.03.2024

Наблюдатель из Колумбии оценил проведение выборов в России

Россия обладает высоким технологическим уровнем проведения выборов президента, сообщила РИА Новости наблюдатель из Колумбии Альба Лусия Веласкес Эрнандес. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T15:41

2024-03-16T15:41

2024-03-16T15:41

выборы президента россии — 2024

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колумбия

россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россия обладает высоким технологическим уровнем проведения выборов президента, сообщила РИА Новости наблюдатель из Колумбии Альба Лусия Веласкес Эрнандес. "Я могу сказать, что наблюдаю огромный технический и технологический потенциал (при проведении выборов - ред), вызывающий доверие", - сказала Веласкес, являющаяся членом национального избирательного совета Колумбии. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Жителям 29 регионов доступно дистанционное электронное голосование.

https://ria.ru/20240316/moskva-1933501051.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, колумбия, россия, совет федерации рф