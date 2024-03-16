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Наблюдатель из Колумбии оценил проведение выборов в России
Наблюдатель из Колумбии оценил проведение выборов в России - РИА Новости, 16.03.2024
Наблюдатель из Колумбии оценил проведение выборов в России
Россия обладает высоким технологическим уровнем проведения выборов президента, сообщила РИА Новости наблюдатель из Колумбии Альба Лусия Веласкес Эрнандес. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T15:41
2024-03-16T15:41
2024-03-16T15:41
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россия обладает высоким технологическим уровнем проведения выборов президента, сообщила РИА Новости наблюдатель из Колумбии Альба Лусия Веласкес Эрнандес. "Я могу сказать, что наблюдаю огромный технический и технологический потенциал (при проведении выборов - ред), вызывающий доверие", - сказала Веласкес, являющаяся членом национального избирательного совета Колумбии. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Жителям 29 регионов доступно дистанционное электронное голосование.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, колумбия, россия, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, В мире, Колумбия, Россия, Совет Федерации РФ
Наблюдатель из Колумбии оценил проведение выборов в России
Наблюдатель: Россия обладает высоким технологическим уровнем проведения выборов