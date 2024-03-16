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Наблюдатель из Колумбии оценил проведение выборов в России - РИА Новости, 16.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
15:41 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/vybory-1933503537.html
Наблюдатель из Колумбии оценил проведение выборов в России
Наблюдатель из Колумбии оценил проведение выборов в России - РИА Новости, 16.03.2024
Наблюдатель из Колумбии оценил проведение выборов в России
Россия обладает высоким технологическим уровнем проведения выборов президента, сообщила РИА Новости наблюдатель из Колумбии Альба Лусия Веласкес Эрнандес. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T15:41
2024-03-16T15:41
выборы президента россии — 2024
в мире
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россия
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россия обладает высоким технологическим уровнем проведения выборов президента, сообщила РИА Новости наблюдатель из Колумбии Альба Лусия Веласкес Эрнандес. "Я могу сказать, что наблюдаю огромный технический и технологический потенциал (при проведении выборов - ред), вызывающий доверие", - сказала Веласкес, являющаяся членом национального избирательного совета Колумбии. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Жителям 29 регионов доступно дистанционное электронное голосование.
https://ria.ru/20240316/moskva-1933501051.html
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в мире, колумбия, россия, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, В мире, Колумбия, Россия, Совет Федерации РФ
Наблюдатель из Колумбии оценил проведение выборов в России

Наблюдатель: Россия обладает высоким технологическим уровнем проведения выборов

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкМужчина голосует на выборах президента России на одном из избирательных участков в Симферополе
Мужчина голосует на выборах президента России на одном из избирательных участков в Симферополе - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
Мужчина голосует на выборах президента России на одном из избирательных участков в Симферополе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россия обладает высоким технологическим уровнем проведения выборов президента, сообщила РИА Новости наблюдатель из Колумбии Альба Лусия Веласкес Эрнандес.
"Я могу сказать, что наблюдаю огромный технический и технологический потенциал (при проведении выборов - ред), вызывающий доверие", - сказала Веласкес, являющаяся членом национального избирательного совета Колумбии.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Жителям 29 регионов доступно дистанционное электронное голосование.
Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
В Москве на выборах президента проголосовали почти четыре миллиона человек
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Выборы президента России — 2024В миреКолумбияРоссияСовет Федерации РФ
 
 
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