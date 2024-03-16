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В России создали все условия для международных наблюдателей - РИА Новости, 16.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
14:10 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/vybory-1933484678.html
В России создали все условия для международных наблюдателей
В России создали все условия для международных наблюдателей - РИА Новости, 16.03.2024
В России создали все условия для международных наблюдателей
Выборы президента РФ организованы и проводятся в соответствии с самыми высокими международными стандартами, у международных наблюдателей есть все условия для... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T14:10
2024-03-16T14:10
выборы президента россии — 2024
россия
сша
белоруссия
константин косачев
бюро по демократическим институтам и правам человека
совет федерации рф
обсе
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Выборы президента РФ организованы и проводятся в соответствии с самыми высокими международными стандартами, у международных наблюдателей есть все условия для того, чтобы в этом убедиться, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев на встрече с делегацией наблюдателей от МПА СНГ. "Уверен, что у недоброжелателей ничего не выйдет. Выборы организованы и проводятся в соответствии с самыми высокими международными стандартами, в полном соответствии с Конституцией РФ, с действующим законодательством, и мы надеемся на то, что вам удастся в этом убедиться. Все условия для вашей работы, как мне докладывают организаторы, обеспечены", - сказал Косачев. Косачев отметил, что в России будут "с интересом" ждать итогового доклада делегации наблюдателей от МПА СНГ. Вице-спикер Совфеда также затронул тему того, как наблюдают за выборами в разных странах делегации Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ). "Позволю себе курьёз один рассказать.… Они (БДИПЧ ОБСЕ — ред.) в своё время, правда, с большим трудом направляли несколько своих миссий в США. Мы знаем, что в США от штата к штату разные процедуры, и в 15 штатах, в принципе, международные наблюдатели запрещены. Есть губернатор Эббот, он сейчас часто на экранах, губернатор Техаса, он вообще направил официальное письмо в БДИПЧ, что, если "вы подойдёте ближе, чем на 30 метров к нашим избирательным участкам, — в тюрьму". Это так, к слову. Всё-таки, куда-то они ездили, хоть и в сокращенном составе", - сказал Косачев. "И приезжали они... к вам, в Белоруссию, в своё время. Смотрим их заключения и выясняем. Рекомендации американцам, где досрочное голосование начинается за 50-75 дней до выборов, БДИПЧ пишет: рекомендуем шире распространять практику досрочного голосования. В Белоруссию съездили, где досрочное голосование за 5 дней. Пишут заключение: предлагаем вам запретить досрочное голосование. Одна и та же организация, якобы одни и те же критерии - и абсолютно противоположные рекомендации. Слава Богу, что мы, что называется, научились жить своим умом", - заключил парламентарий. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.
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россия, сша, белоруссия, константин косачев, бюро по демократическим институтам и правам человека, совет федерации рф, обсе, политика
Выборы президента России — 2024, Россия, США, Белоруссия, Константин Косачев, Бюро по демократическим институтам и правам человека, Совет Федерации РФ, ОБСЕ, Политика
В России создали все условия для международных наблюдателей

Косачев: в России создали все условия для международных наблюдателей на выборах

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРабота Информационного центра ЦИК РФ
Работа Информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Работа Информационного центра ЦИК РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Выборы президента РФ организованы и проводятся в соответствии с самыми высокими международными стандартами, у международных наблюдателей есть все условия для того, чтобы в этом убедиться, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев на встрече с делегацией наблюдателей от МПА СНГ.
"Уверен, что у недоброжелателей ничего не выйдет. Выборы организованы и проводятся в соответствии с самыми высокими международными стандартами, в полном соответствии с Конституцией РФ, с действующим законодательством, и мы надеемся на то, что вам удастся в этом убедиться. Все условия для вашей работы, как мне докладывают организаторы, обеспечены", - сказал Косачев.
Наблюдатели из США и ЮАР на выборах в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Наблюдатели из США и ЮАР обвинили западные СМИ во лжи
Вчера, 13:13
Косачев отметил, что в России будут "с интересом" ждать итогового доклада делегации наблюдателей от МПА СНГ.
Вице-спикер Совфеда также затронул тему того, как наблюдают за выборами в разных странах делегации Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ).
"Позволю себе курьёз один рассказать.… Они (БДИПЧ ОБСЕ — ред.) в своё время, правда, с большим трудом направляли несколько своих миссий в США. Мы знаем, что в США от штата к штату разные процедуры, и в 15 штатах, в принципе, международные наблюдатели запрещены. Есть губернатор Эббот, он сейчас часто на экранах, губернатор Техаса, он вообще направил официальное письмо в БДИПЧ, что, если "вы подойдёте ближе, чем на 30 метров к нашим избирательным участкам, — в тюрьму". Это так, к слову. Всё-таки, куда-то они ездили, хоть и в сокращенном составе", - сказал Косачев.
"И приезжали они... к вам, в Белоруссию, в своё время. Смотрим их заключения и выясняем. Рекомендации американцам, где досрочное голосование начинается за 50-75 дней до выборов, БДИПЧ пишет: рекомендуем шире распространять практику досрочного голосования. В Белоруссию съездили, где досрочное голосование за 5 дней. Пишут заключение: предлагаем вам запретить досрочное голосование. Одна и та же организация, якобы одни и те же критерии - и абсолютно противоположные рекомендации. Слава Богу, что мы, что называется, научились жить своим умом", - заключил парламентарий.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.
Иностранные наблюдатели на выборах президента России в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Наблюдатель из Колумбии поделился впечатлениями от выборов в России
15 марта, 17:35
 
Выборы президента России — 2024РоссияСШАБелоруссияКонстантин КосачевБюро по демократическим институтам и правам человекаСовет Федерации РФОБСЕПолитика
 
 
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