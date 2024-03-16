https://ria.ru/20240316/vybory-1933484678.html

В России создали все условия для международных наблюдателей

В России создали все условия для международных наблюдателей - РИА Новости, 16.03.2024

В России создали все условия для международных наблюдателей

Выборы президента РФ организованы и проводятся в соответствии с самыми высокими международными стандартами, у международных наблюдателей есть все условия для... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T14:10

2024-03-16T14:10

2024-03-16T14:10

выборы президента россии — 2024

россия

сша

белоруссия

константин косачев

бюро по демократическим институтам и правам человека

совет федерации рф

обсе

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Выборы президента РФ организованы и проводятся в соответствии с самыми высокими международными стандартами, у международных наблюдателей есть все условия для того, чтобы в этом убедиться, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев на встрече с делегацией наблюдателей от МПА СНГ. "Уверен, что у недоброжелателей ничего не выйдет. Выборы организованы и проводятся в соответствии с самыми высокими международными стандартами, в полном соответствии с Конституцией РФ, с действующим законодательством, и мы надеемся на то, что вам удастся в этом убедиться. Все условия для вашей работы, как мне докладывают организаторы, обеспечены", - сказал Косачев. Косачев отметил, что в России будут "с интересом" ждать итогового доклада делегации наблюдателей от МПА СНГ. Вице-спикер Совфеда также затронул тему того, как наблюдают за выборами в разных странах делегации Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ). "Позволю себе курьёз один рассказать.… Они (БДИПЧ ОБСЕ — ред.) в своё время, правда, с большим трудом направляли несколько своих миссий в США. Мы знаем, что в США от штата к штату разные процедуры, и в 15 штатах, в принципе, международные наблюдатели запрещены. Есть губернатор Эббот, он сейчас часто на экранах, губернатор Техаса, он вообще направил официальное письмо в БДИПЧ, что, если "вы подойдёте ближе, чем на 30 метров к нашим избирательным участкам, — в тюрьму". Это так, к слову. Всё-таки, куда-то они ездили, хоть и в сокращенном составе", - сказал Косачев. "И приезжали они... к вам, в Белоруссию, в своё время. Смотрим их заключения и выясняем. Рекомендации американцам, где досрочное голосование начинается за 50-75 дней до выборов, БДИПЧ пишет: рекомендуем шире распространять практику досрочного голосования. В Белоруссию съездили, где досрочное голосование за 5 дней. Пишут заключение: предлагаем вам запретить досрочное голосование. Одна и та же организация, якобы одни и те же критерии - и абсолютно противоположные рекомендации. Слава Богу, что мы, что называется, научились жить своим умом", - заключил парламентарий. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.

https://ria.ru/20240316/lozh-1933474662.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, белоруссия, константин косачев, бюро по демократическим институтам и правам человека, совет федерации рф, обсе, политика