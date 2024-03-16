https://ria.ru/20240316/vybory-1933483771.html

Члены ЦИК Белоруссии наблюдают за выборами президента России

Члены ЦИК Белоруссии наблюдают за выборами президента России - РИА Новости, 16.03.2024

Члены ЦИК Белоруссии наблюдают за выборами президента России

Члены Центризбиркома Белоруссии участвуют в наблюдении за выборами президента РФ, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦИК. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T14:04

2024-03-16T14:04

2024-03-16T14:04

выборы президента россии — 2024

белоруссия

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игорь карпенко

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МИНСК, 16 мар - РИА Новости. Члены Центризбиркома Белоруссии участвуют в наблюдении за выборами президента РФ, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦИК. "Председатель ЦИК Беларуси Игорь Карпенко и член ЦИК Елена Кунцевич наблюдают за ходом голосования в Москве и Подмосковье. Член ЦИК Александр Лосякин наблюдает за ходом голосования в Псковской области", - говорится в сообщении. Согласно ему, во время посещения участков для голосования члены ЦИК Белоруссии общаются с членами участковых избирательных комиссий и наблюдателями. "Национальные наблюдатели охотно идут на контакт с международными наблюдателями. Рассказывают о ходе голосования и явке избирателей. По их информации, нарушений в первые дни голосования не выявлено", - подчеркивается в сообщении. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта.

https://ria.ru/20240316/vybory-1933479755.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белоруссия, россия, москва, игорь карпенко, совет федерации рф, политика