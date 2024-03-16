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Члены ЦИК Белоруссии наблюдают за выборами президента России
Члены ЦИК Белоруссии наблюдают за выборами президента России - РИА Новости, 16.03.2024
Члены ЦИК Белоруссии наблюдают за выборами президента России
Члены Центризбиркома Белоруссии участвуют в наблюдении за выборами президента РФ, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦИК. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T14:04
2024-03-16T14:04
2024-03-16T14:04
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МИНСК, 16 мар - РИА Новости. Члены Центризбиркома Белоруссии участвуют в наблюдении за выборами президента РФ, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦИК. "Председатель ЦИК Беларуси Игорь Карпенко и член ЦИК Елена Кунцевич наблюдают за ходом голосования в Москве и Подмосковье. Член ЦИК Александр Лосякин наблюдает за ходом голосования в Псковской области", - говорится в сообщении. Согласно ему, во время посещения участков для голосования члены ЦИК Белоруссии общаются с членами участковых избирательных комиссий и наблюдателями. "Национальные наблюдатели охотно идут на контакт с международными наблюдателями. Рассказывают о ходе голосования и явке избирателей. По их информации, нарушений в первые дни голосования не выявлено", - подчеркивается в сообщении. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Выборы президента России — 2024, Белоруссия, Россия, Москва, Игорь Карпенко, Совет Федерации РФ, Политика
Члены ЦИК Белоруссии наблюдают за выборами президента России
Члены ЦИК Белоруссии участвуют в наблюдении за выборами президента России