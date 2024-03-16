Рейтинг@Mail.ru
Члены ЦИК Белоруссии наблюдают за выборами президента России - РИА Новости, 16.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
14:04 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/vybory-1933483771.html
Члены ЦИК Белоруссии наблюдают за выборами президента России
Члены ЦИК Белоруссии наблюдают за выборами президента России - РИА Новости, 16.03.2024
Члены ЦИК Белоруссии наблюдают за выборами президента России
Члены Центризбиркома Белоруссии участвуют в наблюдении за выборами президента РФ, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦИК. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T14:04
2024-03-16T14:04
выборы президента россии — 2024
белоруссия
россия
москва
игорь карпенко
совет федерации рф
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933180624_125:0:3766:2048_1920x0_80_0_0_7180bfa9e16ce8c76bc4470e96e4d31e.jpg
МИНСК, 16 мар - РИА Новости. Члены Центризбиркома Белоруссии участвуют в наблюдении за выборами президента РФ, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦИК. "Председатель ЦИК Беларуси Игорь Карпенко и член ЦИК Елена Кунцевич наблюдают за ходом голосования в Москве и Подмосковье. Член ЦИК Александр Лосякин наблюдает за ходом голосования в Псковской области", - говорится в сообщении. Согласно ему, во время посещения участков для голосования члены ЦИК Белоруссии общаются с членами участковых избирательных комиссий и наблюдателями. "Национальные наблюдатели охотно идут на контакт с международными наблюдателями. Рассказывают о ходе голосования и явке избирателей. По их информации, нарушений в первые дни голосования не выявлено", - подчеркивается в сообщении. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта.
https://ria.ru/20240316/vybory-1933479755.html
https://ria.ru/20240316/kiberataki-1933476373.html
белоруссия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933180624_711:0:3442:2048_1920x0_80_0_0_996439d8dfc0a5292b1b32e451aff54c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, россия, москва, игорь карпенко, совет федерации рф, политика
Выборы президента России — 2024, Белоруссия, Россия, Москва, Игорь Карпенко, Совет Федерации РФ, Политика
Члены ЦИК Белоруссии наблюдают за выборами президента России

Члены ЦИК Белоруссии участвуют в наблюдении за выборами президента России

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на выборах президента России
Женщина голосует на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Женщина голосует на выборах президента России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 16 мар - РИА Новости. Члены Центризбиркома Белоруссии участвуют в наблюдении за выборами президента РФ, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦИК.
"Председатель ЦИК Беларуси Игорь Карпенко и член ЦИК Елена Кунцевич наблюдают за ходом голосования в Москве и Подмосковье. Член ЦИК Александр Лосякин наблюдает за ходом голосования в Псковской области", - говорится в сообщении.
Иностранные наблюдатели, работающие на выборах президента России в Югре
Эксперты из девяти стран наблюдают за ходом выборов в Югре
Вчера, 13:41
Согласно ему, во время посещения участков для голосования члены ЦИК Белоруссии общаются с членами участковых избирательных комиссий и наблюдателями. "Национальные наблюдатели охотно идут на контакт с международными наблюдателями. Рассказывают о ходе голосования и явке избирателей. По их информации, нарушений в первые дни голосования не выявлено", - подчеркивается в сообщении.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта.
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Ростелеком сообщил о масштабных атаках на электронные ресурсы в дни выборов
Вчера, 13:24
 
Выборы президента России — 2024БелоруссияРоссияМоскваИгорь КарпенкоСовет Федерации РФПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала