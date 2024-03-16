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Глава Северной Осетии проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 16.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
13:51 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/vybory-1933481481.html
Глава Северной Осетии проголосовал на выборах президента
Глава Северной Осетии проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 16.03.2024
Глава Северной Осетии проголосовал на выборах президента
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло вместе со своей супругой проголосовал на выборах президента РФ. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T13:51
2024-03-16T13:51
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владикавказ
сергей меняйло
николай харитонов
совет федерации рф
леонид слуцкий (политик)
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ПЯТИГОРСК, 16 мар – РИА Новости. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло вместе со своей супругой проголосовал на выборах президента РФ. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале."Сегодня вместе с супругой посетил избирательный участок в родной второй алагирской школе. С чувством гордости за свою великую страну принял участие в главном для неё голосовании - выборах президента Российской Федерации. Уверен, что в этот значимый для всей нашей родины период мы должны объединить наши усилия во благо и процветание России, а также внести свой посильный вклад в её развитие", – написал Меняйло. В дни голосования на территории Северной Осетии задействовано 10 территориальных и 331 участковая избирательная комиссия, также организовано 24 избирательных участка в местах временного пребывания граждан – в аэропорту Владикавказа, на ж/д вокзалах, в СИЗО и в медучреждениях. По данным на 1 января 2024 года, всего в республике зарегистрированы более 500 тысяч избирателей. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240316/antonov-1933467587.html
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политика, россия, владикавказ, сергей меняйло, николай харитонов, совет федерации рф, леонид слуцкий (политик)
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владикавказ, Сергей Меняйло, Николай Харитонов, Совет Федерации РФ, Леонид Слуцкий (политик)
Глава Северной Осетии проголосовал на выборах президента

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло вместе с супругой проголосовал на выборах

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВыборы
Выборы - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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ПЯТИГОРСК, 16 мар – РИА Новости. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло вместе со своей супругой проголосовал на выборах президента РФ. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"Сегодня вместе с супругой посетил избирательный участок в родной второй алагирской школе. С чувством гордости за свою великую страну принял участие в главном для неё голосовании - выборах президента Российской Федерации. Уверен, что в этот значимый для всей нашей родины период мы должны объединить наши усилия во благо и процветание России, а также внести свой посильный вклад в её развитие", – написал Меняйло.
В дни голосования на территории Северной Осетии задействовано 10 территориальных и 331 участковая избирательная комиссия, также организовано 24 избирательных участка в местах временного пребывания граждан – в аэропорту Владикавказа, на ж/д вокзалах, в СИЗО и в медучреждениях. По данным на 1 января 2024 года, всего в республике зарегистрированы более 500 тысяч избирателей.
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