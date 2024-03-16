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Явка на Камчатке во второй день выборов превысила 60 процентов
Явка на Камчатке во второй день выборов превысила 60 процентов - РИА Новости, 16.03.2024
Явка на Камчатке во второй день выборов превысила 60 процентов
60,48% составила явка избирателей во второй день голосования на территории Камчатского края, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T13:44
2024-03-16T13:44
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 мар – РИА Новости. 60,48% составила явка избирателей во второй день голосования на территории Камчатского края, сообщила пресс-служба правительства региона. Второй день голосования на выборах президента РФ завершился на Камчатке, избирательные участки закрылись в 20.00 (11.00 мск). "На момент закрытия участков 16 марта на Камчатке участие в выборах приняли 60,48% избирателей. На избирательных участках проголосовало 53,38% избирателей, а дистанционно — 91,27% избирателей, зарегистрированных в системе", - говорится в сообщении. Самым активным муниципалитетом Камчатского края стал Алеутский округ, там проголосовало 81,7% избирателей. На втором месте Пенжинский муниципальный район, в выборах приняли участие 79,83% избирателей. В Соболевском районе свой голос отдали 78,11% населения, имеющего право голосовать. Выборы президента РФ проходят в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Ранее на Камчатке досрочно проголосовали 8 тысяч избирателей, находящихся в труднодоступных и удаленных территориях, на метеостанциях, маяках, пограничных заставах, в оленеводческих бригадах, родовых общинах, на горнодобывающих и рыбопромышленных предприятиях. В электронном досрочном голосовании изъявили желание принять участие более 44 тысяч человек. Всего, по данным на 1 января 2024 года, на Камчатке зарегистрированы 225 тысяч 612 избирателей. Это на 5,6% (13 тысяч 326 человек) меньше, чем на момент выборов президента в 2018 году. Явка избирателей в Камчатском крае на выборах президента в 2018 году составила 67,74%.
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политика, камчатка, камчатский край, россия
Политика, Камчатка, Камчатский край, Россия
Явка на Камчатке во второй день выборов превысила 60 процентов
Явка избирателей на Камчатке за второй день выборов составила 60,48 процента
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 мар – РИА Новости. 60,48% составила явка избирателей во второй день голосования на территории Камчатского края, сообщила пресс-служба правительства региона.
Второй день голосования на выборах президента РФ
завершился на Камчатке, избирательные участки закрылись в 20.00 (11.00 мск).
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"На момент закрытия участков 16 марта на Камчатке участие в выборах приняли 60,48% избирателей. На избирательных участках проголосовало 53,38% избирателей, а дистанционно — 91,27% избирателей, зарегистрированных в системе", - говорится в сообщении.
Самым активным муниципалитетом Камчатского края стал Алеутский округ, там проголосовало 81,7% избирателей. На втором месте Пенжинский муниципальный район, в выборах приняли участие 79,83% избирателей. В Соболевском районе
свой голос отдали 78,11% населения, имеющего право голосовать.
Выборы президента РФ проходят в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Ранее на Камчатке досрочно проголосовали 8 тысяч избирателей, находящихся в труднодоступных и удаленных территориях, на метеостанциях, маяках, пограничных заставах, в оленеводческих бригадах, родовых общинах, на горнодобывающих и рыбопромышленных предприятиях. В электронном досрочном голосовании изъявили желание принять участие более 44 тысяч человек.
Всего, по данным на 1 января 2024 года, на Камчатке зарегистрированы 225 тысяч 612 избирателей. Это на 5,6% (13 тысяч 326 человек) меньше, чем на момент выборов президента в 2018 году. Явка избирателей в Камчатском крае на выборах президента в 2018 году составила 67,74%.
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