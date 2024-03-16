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Эксперты из девяти стран наблюдают за ходом выборов в Югре - РИА Новости, 16.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
13:41 16.03.2024 (обновлено: 13:56 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/vybory-1933479755.html
Эксперты из девяти стран наблюдают за ходом выборов в Югре
Эксперты из девяти стран наблюдают за ходом выборов в Югре - РИА Новости, 16.03.2024
Эксперты из девяти стран наблюдают за ходом выборов в Югре
Эксперты из девяти стран наблюдают за ходом голосования на выборах президента России в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает департамент внутренней... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T13:41
2024-03-16T13:56
выборы президента россии — 2024
политика
россия
ханты-мансийский автономный округ
филиппины
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
владислав даванков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мар – РИА Новости. Эксперты из девяти стран наблюдают за ходом голосования на выборах президента России в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает департамент внутренней политики региона. "Четырнадцать электоральных экспертов из девяти стран мира, в том числе из Филиппин, Алжира, Туниса и Сербии, будут наблюдать за проведением выборов президента Российской Федерации в Югре. Задача международных экспертов – оценить законность избирательного процесса и его соответствие международным демократическим принципам проведения выборов", - говорится в сообщении. Уточняется, что большую часть времени эксперты посвятят работе на избирательных участках в Ханты-Мансийске и Ханты-Мансийском районе, где у них будет возможность ознакомиться с этапами и процедурами голосования, а также пообщаться с югорчанами, общественными наблюдателями и представителями избирательных комиссий. Помимо этого, иностранным экспертам представят возможности Центра общественного наблюдения, который обеспечивает круглосуточный видеоконтроль за процессом голосования на всех избирательных участках региона. Также, по данным властей, для экспертов запланированы встречи с представителями региональных органов власти и избирательной системы региона. Как уточнили в департаменте, работа в Югре международных электоральных экспертов – один из треков региональной программы Всемирного фестиваля молодежи. В Югре проведение голосования обеспечивают 22 территориальные и 734 участковые избирательные комиссии. За процессом следят более 3 тысяч наблюдателей. На 510 участках организовано видеонаблюдение, на 183 – установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней, позволяющие производить подсчет в автоматическом режиме. Вахтовики и представители коренных малочисленных народов Севера до 14 марта могли досрочно проголосовать на выборах. По данным югорского избиркома, на труднодоступных территориях свой выбор уже сделали почти 51 тысяча человек. Выборы президента России впервые проходят в течение трех дней и будут длиться с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240316/lozh-1933474662.html
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политика, россия, ханты-мансийский автономный округ, филиппины, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Филиппины, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков
Эксперты из девяти стран наблюдают за ходом выборов в Югре

Эксперты из девяти стран наблюдают за ходом выборов президента России в Югре

© Фото предоставлено Центром социальных медиаИностранные наблюдатели, работающие на выборах президента России в Югре
Иностранные наблюдатели, работающие на выборах президента России в Югре
© Фото предоставлено Центром социальных медиа
Иностранные наблюдатели, работающие на выборах президента России в Югре
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мар – РИА Новости. Эксперты из девяти стран наблюдают за ходом голосования на выборах президента России в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает департамент внутренней политики региона.
"Четырнадцать электоральных экспертов из девяти стран мира, в том числе из Филиппин, Алжира, Туниса и Сербии, будут наблюдать за проведением выборов президента Российской Федерации в Югре. Задача международных экспертов – оценить законность избирательного процесса и его соответствие международным демократическим принципам проведения выборов", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что большую часть времени эксперты посвятят работе на избирательных участках в Ханты-Мансийске и Ханты-Мансийском районе, где у них будет возможность ознакомиться с этапами и процедурами голосования, а также пообщаться с югорчанами, общественными наблюдателями и представителями избирательных комиссий.
Помимо этого, иностранным экспертам представят возможности Центра общественного наблюдения, который обеспечивает круглосуточный видеоконтроль за процессом голосования на всех избирательных участках региона. Также, по данным властей, для экспертов запланированы встречи с представителями региональных органов власти и избирательной системы региона.
Как уточнили в департаменте, работа в Югре международных электоральных экспертов – один из треков региональной программы Всемирного фестиваля молодежи.
В Югре проведение голосования обеспечивают 22 территориальные и 734 участковые избирательные комиссии. За процессом следят более 3 тысяч наблюдателей. На 510 участках организовано видеонаблюдение, на 183 – установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней, позволяющие производить подсчет в автоматическом режиме.
Вахтовики и представители коренных малочисленных народов Севера до 14 марта могли досрочно проголосовать на выборах. По данным югорского избиркома, на труднодоступных территориях свой выбор уже сделали почти 51 тысяча человек.
Выборы президента России впервые проходят в течение трех дней и будут длиться с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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