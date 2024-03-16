https://ria.ru/20240316/vybory-1933473990.html

Явка во второй день выборов президента в Хакасии превысила 40 процентов

Явка во второй день выборов президента в Хакасии превысила 40 процентов - РИА Новости, 16.03.2024

Явка во второй день выборов президента в Хакасии превысила 40 процентов

Явка избирателей во второй день голосования на 15.00 (11.00 мск) на территории Республики Хакасия составила около 41%, сообщает избирком региона. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T13:09

2024-03-16T13:09

2024-03-16T13:09

выборы президента россии — 2024

политика

республика хакасия

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

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КРАСНОЯРСК, 16 мар - РИА Новости. Явка избирателей во второй день голосования на 15.00 (11.00 мск) на территории Республики Хакасия составила около 41%, сообщает избирком региона. "В Хакасии на 15 часов 16 марта проголосовали более 157000 избирателей или почти 41%", - говорится в сообщении. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/yavka-1933471471.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, республика хакасия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, цик рф