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Явка во второй день выборов президента в Хакасии превысила 40 процентов
Явка во второй день выборов президента в Хакасии превысила 40 процентов - РИА Новости, 16.03.2024
Явка во второй день выборов президента в Хакасии превысила 40 процентов
Явка избирателей во второй день голосования на 15.00 (11.00 мск) на территории Республики Хакасия составила около 41%, сообщает избирком региона. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T13:09
2024-03-16T13:09
2024-03-16T13:09
выборы президента россии — 2024
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КРАСНОЯРСК, 16 мар - РИА Новости. Явка избирателей во второй день голосования на 15.00 (11.00 мск) на территории Республики Хакасия составила около 41%, сообщает избирком региона. "В Хакасии на 15 часов 16 марта проголосовали более 157000 избирателей или почти 41%", - говорится в сообщении. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, республика хакасия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Республика Хакасия, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, ЦИК РФ
Явка во второй день выборов президента в Хакасии превысила 40 процентов
Явка во второй день выборов президента в Хакасии составила почти 41 процент