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Явка во второй день выборов президента в Хакасии превысила 40 процентов - РИА Новости, 16.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
13:09 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/vybory-1933473990.html
Явка во второй день выборов президента в Хакасии превысила 40 процентов
Явка во второй день выборов президента в Хакасии превысила 40 процентов - РИА Новости, 16.03.2024
Явка во второй день выборов президента в Хакасии превысила 40 процентов
Явка избирателей во второй день голосования на 15.00 (11.00 мск) на территории Республики Хакасия составила около 41%, сообщает избирком региона. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T13:09
2024-03-16T13:09
выборы президента россии — 2024
политика
республика хакасия
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
владислав даванков
совет федерации рф
цик рф
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КРАСНОЯРСК, 16 мар - РИА Новости. Явка избирателей во второй день голосования на 15.00 (11.00 мск) на территории Республики Хакасия составила около 41%, сообщает избирком региона. "В Хакасии на 15 часов 16 марта проголосовали более 157000 избирателей или почти 41%", - говорится в сообщении. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240316/yavka-1933471471.html
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политика, республика хакасия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Республика Хакасия, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, ЦИК РФ
Явка во второй день выборов президента в Хакасии превысила 40 процентов

Явка во второй день выборов президента в Хакасии составила почти 41 процент

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРабота информационного центра ЦИК РФ
Работа информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
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Работа информационного центра ЦИК РФ. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 16 мар - РИА Новости. Явка избирателей во второй день голосования на 15.00 (11.00 мск) на территории Республики Хакасия составила около 41%, сообщает избирком региона.
"В Хакасии на 15 часов 16 марта проголосовали более 157000 избирателей или почти 41%", - говорится в сообщении.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Урна с бюллетенями для голосования - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Явка на выборах в Туве превысила 78 процентов
Вчера, 12:58
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРеспублика ХакасияЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновВладислав ДаванковСовет Федерации РФЦИК РФ
 
 
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