https://ria.ru/20240316/vybory-1933441882.html

На Чукотке пять сел показали стопроцентную явку на выборах

На Чукотке пять сел показали стопроцентную явку на выборах - РИА Новости, 16.03.2024

На Чукотке пять сел показали стопроцентную явку на выборах

Пять сел в Чукотском автономном округе показали стопроцентную явку на выборах президента России, сообщает региональный избирком. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T10:30

2024-03-16T10:30

2024-03-16T10:30

выборы президента россии — 2024

политика

россия

чукотка

чукотский автономный округ

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

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ВЛАДИВОСТОК, 16 мар - РИА Новости. Пять сел в Чукотском автономном округе показали стопроцентную явку на выборах президента России, сообщает региональный избирком. "Сто процентов избирателей проголосовало в селах Энурмино, Биллингс, Нунлигран, Нутэпэльмен, Нешкан", - говорится в сообщении. Также отмечается, что по состоянию на 15.00 (6.00 мск) субботы явка по региону составила 73,81%. По данным на 1 января, в регионе зарегистрировано 32 705 избирателей, из них свыше 9,5 тысячи - в Анадыре. На предыдущих выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило в течение одного дня, итоговая явка на Чукотке составила 76,34%. Тогда в регионе было зарегистрировано 33 355 избирателей. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование идет три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/vybora-1933249205.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, чукотка, чукотский автономный округ, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф