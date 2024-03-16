https://ria.ru/20240316/vybory-1933441882.html
На Чукотке пять сел показали стопроцентную явку на выборах
На Чукотке пять сел показали стопроцентную явку на выборах - РИА Новости, 16.03.2024
На Чукотке пять сел показали стопроцентную явку на выборах
Пять сел в Чукотском автономном округе показали стопроцентную явку на выборах президента России, сообщает региональный избирком. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T10:30
2024-03-16T10:30
2024-03-16T10:30
выборы президента россии — 2024
политика
россия
чукотка
чукотский автономный округ
николай харитонов
леонид слуцкий (политик)
владислав даванков
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ВЛАДИВОСТОК, 16 мар - РИА Новости. Пять сел в Чукотском автономном округе показали стопроцентную явку на выборах президента России, сообщает региональный избирком. "Сто процентов избирателей проголосовало в селах Энурмино, Биллингс, Нунлигран, Нутэпэльмен, Нешкан", - говорится в сообщении. Также отмечается, что по состоянию на 15.00 (6.00 мск) субботы явка по региону составила 73,81%. По данным на 1 января, в регионе зарегистрировано 32 705 избирателей, из них свыше 9,5 тысячи - в Анадыре. На предыдущих выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило в течение одного дня, итоговая явка на Чукотке составила 76,34%. Тогда в регионе было зарегистрировано 33 355 избирателей. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование идет три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, россия, чукотка, чукотский автономный округ, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Чукотка, Чукотский автономный округ, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
На Чукотке пять сел показали стопроцентную явку на выборах
В Энурмино, Биллингс, Нунлигран, Нутэпэльмен, Нешкан проголосовали все жители