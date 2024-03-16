Рейтинг@Mail.ru
На Чукотке пять сел показали стопроцентную явку на выборах - РИА Новости, 16.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
10:30 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/vybory-1933441882.html
На Чукотке пять сел показали стопроцентную явку на выборах
На Чукотке пять сел показали стопроцентную явку на выборах - РИА Новости, 16.03.2024
На Чукотке пять сел показали стопроцентную явку на выборах
Пять сел в Чукотском автономном округе показали стопроцентную явку на выборах президента России, сообщает региональный избирком. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T10:30
2024-03-16T10:30
выборы президента россии — 2024
политика
россия
чукотка
чукотский автономный округ
николай харитонов
леонид слуцкий (политик)
владислав даванков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933222508_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_737d1798297bb60cce5009bf459b2d87.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 16 мар - РИА Новости. Пять сел в Чукотском автономном округе показали стопроцентную явку на выборах президента России, сообщает региональный избирком. "Сто процентов избирателей проголосовало в селах Энурмино, Биллингс, Нунлигран, Нутэпэльмен, Нешкан", - говорится в сообщении. Также отмечается, что по состоянию на 15.00 (6.00 мск) субботы явка по региону составила 73,81%. По данным на 1 января, в регионе зарегистрировано 32 705 избирателей, из них свыше 9,5 тысячи - в Анадыре. На предыдущих выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило в течение одного дня, итоговая явка на Чукотке составила 76,34%. Тогда в регионе было зарегистрировано 33 355 избирателей. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование идет три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/vybora-1933249205.html
https://ria.ru/20240316/vybory-1933438898.html
россия
чукотка
чукотский автономный округ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933222508_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_999d25ad7fc8bcd24414467044a349e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, чукотка, чукотский автономный округ, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Чукотка, Чукотский автономный округ, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
На Чукотке пять сел показали стопроцентную явку на выборах

В Энурмино, Биллингс, Нунлигран, Нутэпэльмен, Нешкан проголосовали все жители

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкВыборы президента РФ
Выборы президента РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Выборы президента РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 16 мар - РИА Новости. Пять сел в Чукотском автономном округе показали стопроцентную явку на выборах президента России, сообщает региональный избирком.
"Сто процентов избирателей проголосовало в селах Энурмино, Биллингс, Нунлигран, Нутэпэльмен, Нешкан", - говорится в сообщении.
Женщина голосует на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Явка избирателей на выборах на Чукотке достигла 63,66 процента
Вчера, 15:00
Также отмечается, что по состоянию на 15.00 (6.00 мск) субботы явка по региону составила 73,81%.
По данным на 1 января, в регионе зарегистрировано 32 705 избирателей, из них свыше 9,5 тысячи - в Анадыре. На предыдущих выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило в течение одного дня, итоговая явка на Чукотке составила 76,34%. Тогда в регионе было зарегистрировано 33 355 избирателей.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование идет три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Урна с бюллетенями для голосования во время выборов президента России - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Явка на выборах в Приморье на 15:00 превысила 47 процентов
10:12
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияЧукоткаЧукотский автономный округНиколай ХаритоновЛеонид Слуцкий (политик)Владислав ДаванковСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала