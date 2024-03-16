В ЦИК рассказали о ходе голосования на выборах президента
Зампред ЦИК Булаев: голосование на выборах президента идет в штатном режиме
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЛюди регистрируются перед началом голосования на выборах президента России на избирательном участке №4126 во Владивостоке
Люди регистрируются перед началом голосования на выборах президента России на избирательном участке №4126 во Владивостоке
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Голосование на выборах президента РФ идет в штатном режиме, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев.
"Вчера был первый день голосования трехдневного. На мой взгляд, оно идет в абсолютно штатном режиме. Избирательный комиссии всей России были открыты, работали так же, как они работают и сегодня. Уже все без исключения, теперь даже Калининград открылся", - сказал Булаев в субботу.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.