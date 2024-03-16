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В ЦИК рассказали о ходе голосования на выборах президента - РИА Новости, 16.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
10:05 16.03.2024 (обновлено: 10:25 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/vybory-1933438114.html
В ЦИК рассказали о ходе голосования на выборах президента
В ЦИК рассказали о ходе голосования на выборах президента - РИА Новости, 16.03.2024
В ЦИК рассказали о ходе голосования на выборах президента
Голосование на выборах президента РФ идет в штатном режиме, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T10:05
2024-03-16T10:25
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Голосование на выборах президента РФ идет в штатном режиме, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев."Вчера был первый день голосования трехдневного. На мой взгляд, оно идет в абсолютно штатном режиме. Избирательный комиссии всей России были открыты, работали так же, как они работают и сегодня. Уже все без исключения, теперь даже Калининград открылся", - сказал Булаев в субботу.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, ЦИК РФ
В ЦИК рассказали о ходе голосования на выборах президента

Зампред ЦИК Булаев: голосование на выборах президента идет в штатном режиме

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЛюди регистрируются перед началом голосования на выборах президента России на избирательном участке №4126 во Владивостоке
Люди регистрируются перед началом голосования на выборах президента России на избирательном участке №4126 во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Люди регистрируются перед началом голосования на выборах президента России на избирательном участке №4126 во Владивостоке
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Голосование на выборах президента РФ идет в штатном режиме, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев.
"Вчера был первый день голосования трехдневного. На мой взгляд, оно идет в абсолютно штатном режиме. Избирательный комиссии всей России были открыты, работали так же, как они работают и сегодня. Уже все без исключения, теперь даже Калининград открылся", - сказал Булаев в субботу.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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