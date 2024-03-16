https://ria.ru/20240316/vybory-1933438114.html

В ЦИК рассказали о ходе голосования на выборах президента

В ЦИК рассказали о ходе голосования на выборах президента - РИА Новости, 16.03.2024

В ЦИК рассказали о ходе голосования на выборах президента

Голосование на выборах президента РФ идет в штатном режиме, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T10:05

2024-03-16T10:05

2024-03-16T10:25

выборы президента россии — 2024

политика

россия

цик рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933431672_0:80:3011:1774_1920x0_80_0_0_51630be4f1375ab747c985fdbbabc878.jpg

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Голосование на выборах президента РФ идет в штатном режиме, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев."Вчера был первый день голосования трехдневного. На мой взгляд, оно идет в абсолютно штатном режиме. Избирательный комиссии всей России были открыты, работали так же, как они работают и сегодня. Уже все без исключения, теперь даже Калининград открылся", - сказал Булаев в субботу.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/vybory-1933391478.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, цик рф