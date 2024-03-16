https://ria.ru/20240316/vybory-1933416675.html

В Москве открылись избирательные участки

В Москве открылись избирательные участки - РИА Новости, 16.03.2024

В Москве открылись избирательные участки

Избирательные участки открылись в Москве во второй день голосования на выборах президента России. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T08:14

2024-03-16T08:14

2024-03-16T08:28

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Избирательные участки открылись в Москве во второй день голосования на выборах президента России. Голосование проходит три дня, оно началось в пятницу, 15 марта, а основным днем станет 17 марта. В столице открылось более 2200 участков. Они работают с 08:00 до 20:00. На участках избиратели могут проголосовать либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо электронно с использованием терминалов электронного голосования. Почти на каждом участке ведется видеонаблюдение, исключение — несколько участков в воинских частях, где вместо видеонаблюдения ведется видеофиксация. Также видеофиксацию применят в медучреждениях и следственных изоляторах. Трансляции нет в открытом доступе, но доступ к ней имеют кандидаты, политические партии, а также члены общественных штабов по наблюдению за выборами. Она идет в круглосуточном режиме все три дня голосования с момента открытия участков и до завершения работы участковых комиссий. Накануне в Москве усилили контроль на избирательных участках, чтобы избежать повторения ситуации с вливанием красящего вещества в урну для голосования. На территории Подмосковья работают 3928 избирательных участков, размещенных в учреждениях образования, культуры и здравоохранения. В том числе временные избирательные участки откроются на территории двух подмосковных аэропортов — Шереметьево и Жуковский, работают они также по стандартному графику – с 08:00 до 20:00. Все участковые избирательные комиссии (УИКи) обеспечены металлодетекторами, а на случай непредвиденных ситуаций подготовлены 320 резервных пунктов для голосования, в том числе 124 мобильных (автобусы). Также для обеспечения безопасности и легитимности выборов около 67% от всех участковых избирательных комиссий (2668 УИКов) оснащены видеокамерами, предоставленными "Ростелекомом". Остальные "покрыты" видеорегистрацией (1266 участковых избирательных комиссии и 61 территориальная избирательная комиссия).

https://ria.ru/20240316/buryatiya-1933415984.html

https://ria.ru/20240315/zakharova-1933367828.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, москва, шереметьево (аэропорт), россия, московская область (подмосковье), ростелеком