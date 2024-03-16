https://ria.ru/20240316/vybory-1933416196.html

Явка в Пермском крае в первый день голосования составила 30,7 процента

Явка в Пермском крае в первый день голосования составила 30,7 процента - РИА Новости, 16.03.2024

Явка в Пермском крае в первый день голосования составила 30,7 процента

Явка на выборах президента России в Пермском крае по итогам первого дня голосования составила 30,7%, проголосовало более 605 тысяч жителей, сообщил региональный РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T08:08

2024-03-16T08:08

2024-03-16T08:08

выборы президента россии — 2024

политика

пермский край

россия

пермь

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933297354_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_fb8e43190cc34cc3a21975f5b2784104.jpg

ПЕРМЬ, 16 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента России в Пермском крае по итогам первого дня голосования составила 30,7%, проголосовало более 605 тысяч жителей, сообщил региональный избирком. "Средняя явка избирателей по Пермскому краю на выборах президента России по состоянию на 20.00 (18.00 мск) 15 марта с учетом ДЭГ составляет 30,7% или 605 199 избирателей. Жалоб в избирательные комиссии всех уровней на территории края не поступало. Наблюдатели, представители общественности и эксперты также не выявили нарушений",- говорится в сообщении. Уточняется, что наиболее активно голосовали избиратели в Частинском округе. Там явка составила 42,8%. В Пермском крае и других регионах страны с 15 по 17 марта проходят президентские выборы. В 2018 году голосование за главу государства длилось один день. Явка по региону тогда составила 66,5% (самый высокий показатель с 2004 года). По данным избиркома, сейчас в крае насчитывается более 1,9 миллиона избирателей (770 тысяч - в Перми), для них с 8.00 до 20.00 работают 1748 постоянных и 38 временных избирательных участков. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/vybory-1933359626.html

пермский край

россия

пермь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, пермский край, россия, пермь, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков