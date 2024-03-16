https://ria.ru/20240316/vybory-1933411595.html
В Ждановке в ДНР на выборах президента проголосовали магаданцы-строители
В Ждановке в ДНР на выборах президента проголосовали магаданцы-строители - РИА Новости, 16.03.2024
В Ждановке в ДНР на выборах президента проголосовали магаданцы-строители
Представители Магаданской области, занимающиеся восстановлением города Ждановка в ДНР, проголосовали на выборах президента России, сообщает правительство... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T06:22
2024-03-16T06:22
2024-03-16T06:22
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МАГАДАН, 16 мар - РИА Новости. Представители Магаданской области, занимающиеся восстановлением города Ждановка в ДНР, проголосовали на выборах президента России, сообщает правительство Колымы. "Представители Магаданской области приняли участие в выборах президента России в Ждановке. Более 30 специалистов из Магаданской области, среди которых строители, подрядчики, представители аварийной бригады и волонтеры, прикрепились к избирательному участку №1161 и исполнили свой гражданский долг", - сообщает ведомство. Ранее избирком Магаданской области сообщил, что в регионе досрочно проголосовали на выборах президента РФ 14 тысяч человек. За первый день голосования в выборах приняло участие почти 50% избирателей региона. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html
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политика, магаданская область, россия, донецкая народная республика
Выборы президента России — 2024, Политика, Магаданская область, Россия, Донецкая Народная Республика
В Ждановке в ДНР на выборах президента проголосовали магаданцы-строители
Магаданцы-строители в Ждановке в ДНР проголосовали на выборах президента России
МАГАДАН, 16 мар - РИА Новости. Представители Магаданской области, занимающиеся восстановлением города Ждановка в ДНР, проголосовали на выборах президента России, сообщает правительство Колымы.
"Представители Магаданской области приняли участие в выборах президента России в Ждановке. Более 30 специалистов из Магаданской области, среди которых строители, подрядчики, представители аварийной бригады и волонтеры, прикрепились к избирательному участку №1161 и исполнили свой гражданский долг", - сообщает ведомство.
Процедура выборов президента Российской Федерации
Ранее избирком Магаданской области сообщил, что в регионе досрочно проголосовали на выборах президента РФ 14 тысяч человек. За первый день голосования в выборах приняло участие почти 50% избирателей региона.
Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин
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Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании