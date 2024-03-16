https://ria.ru/20240316/vybory-1933406143.html

Уже три села на Чукотке показали стопроцентную явку на выборах

Уже три села на Чукотке показали стопроцентную явку на выборах - РИА Новости, 16.03.2024

Уже три села на Чукотке показали стопроцентную явку на выборах

Число сел на Чукотке, где явка на голосовании на выборах президента составила 100%, выросло до трех. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T03:38

2024-03-16T03:38

2024-03-16T03:40

выборы президента россии — 2024

политика

чукотка

россия

иультинский район

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ВЛАДИВОСТОК, 16 мар - РИА Новости. Число сел на Чукотке, где явка на голосовании на выборах президента составила 100%, выросло до трех. Накануне село Нутэпэльмен в Иультинском районе за два часа с начала голосования на выборах президента РФ показало 100-процентную явку. "В отдаленном селе Биллингс, что на самом севере Чукотки, с первыми лучами восходящего солнца уже стартовал второй день голосования на выборах президента России. Как только открылся избирательный участок, проголосовали оставшиеся жители села - работники участка Чаунского районного коммунального хозяйства, находившиеся вчера на смене. Явка в селе составила 100%", - сообщает ТИК городского округа Певек. Также, как сообщает избирком Чукотки, в селе Нунлигран в Провиденском районе проголосовали 100% избирателей. В Биллингсе живет менее 100 человек, в Нунлигране – около 200. Явка по итогам первого дня голосования на Чукотке составила 63,66%. По данным на 1 января, в регионе зарегистрировано 32 705 избирателей, из них свыше 9,5 тысячи – в Анадыре. На предыдущих выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило в течение одного дня, итоговая явка на Чукотке составила 76,34%. Тогда в регионе было зарегистрировано 33 355 избирателей.

https://ria.ru/20240315/vybory-1932677714.html

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иультинский район

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политика, чукотка, россия, иультинский район