https://ria.ru/20240316/vvod-1933577033.html

Речь о вводе иностранных сил на Украину сегодня не идет, заявили в Киеве

Речь о вводе иностранных сил на Украину сегодня не идет, заявили в Киеве - РИА Новости, 16.03.2024

Речь о вводе иностранных сил на Украину сегодня не идет, заявили в Киеве

Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что на сегодняшний день речь об отправке французских и других иностранных войск на Украину не... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T23:10

2024-03-16T23:10

2024-03-16T23:10

специальная военная операция на украине

в мире

украина

франция

россия

владимир зеленский

эммануэль макрон

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901000487_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_949ed08bf0e3a98394f8e12307c4b2d0.jpg

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что на сегодняшний день речь об отправке французских и других иностранных войск на Украину не идет, поскольку "для этого необходимо соответствующее решение". "Мы на сегодняшний день не говорим о вооружённых силах Франции или других стран на территории Украины. По одной простой причине - для этого необходимо соответствующее решение, все эти страны являются членами НАТО... Украина, к сожалению, на сегодняшний день не является членом НАТО", - заявил Игорь Жовква, его слова приводит украинское издание "Страна". Замглавы офиса Зеленского добавил, что "на сегодня этого не произойдёт", однако, "если Россия пойдёт дальше, то придётся принимать это коллегиальное решение стран-членов НАТО". При этом Жовква уточнил, что речь идет об угрозе нападения России на страны НАТО. После конференции по поддержке Украины в Париже в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Слова Макрона о возможной отправке войск на Украину подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры французских партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт и в легкомыслии, упрекнув его в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. В то же время агрессивную риторику Макрона поддержали представители прибалтийских государств, а также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". В интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент РФ Владимир Путин заявил, что у Макрона есть некоторая обида на Москву за то, что Россия якобы выдавливает Францию из Африки. На самом деле российская сторона никого не выдавливала, а африканские страны самостоятельно выбирали сотрудничество с российскими экономическими операторами, подчеркнул президент. Путин прокомментировал и антироссийские выпады Макрона по украинскому вопросу. Российский лидер предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.

https://ria.ru/20240316/nesposobnost-1933537014.html

https://ria.ru/20240316/vsu-1933428662.html

https://ria.ru/20240316/ukraina-1933561458.html

украина

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, франция, россия, владимир зеленский, эммануэль макрон, нато, владимир путин