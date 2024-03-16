https://ria.ru/20240316/vsu-1933471022.html

"Это запомнят". СМИ раскрыли, что произошло с ВСУ в зоне СВО

"Это запомнят". СМИ раскрыли, что произошло с ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 16.03.2024

"Это запомнят". СМИ раскрыли, что произошло с ВСУ в зоне СВО

Вооруженные силы Украины за несколько месяцев этого года потеряли много единиц дорогостоящего вооружения НАТО, написал военный эксперт Драго Боснич в статье для РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T12:55

2024-03-16T12:55

2024-03-16T14:58

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Вооруженные силы Украины за несколько месяцев этого года потеряли много единиц дорогостоящего вооружения НАТО, написал военный эксперт Драго Боснич в статье для InfoBRICS."Не имеет значения, как закончится конфликт на Украине, первые несколько месяцев этого года запомнятся абсолютной катастрофой применения вооружения и техники НАТО. Сотни единиц лучшей западной бронетехники, артиллерии, систем ПВО и т. д. уже были уничтожены в ходе нашумевшего контрнаступления в прошлом году. Начало 2024 года, похоже, будет не менее удручающим для киевского режима и его марионеточных хозяев в Вашингтоне и Брюсселе", — отметил он.Обозреватель указал, что российским военным всего за несколько месяцев удалось уничтожить на Украине множество видов западного оружия и стоимость некоторых из них исчисляется сотнями миллионов долларов. Под удар российских сил попали системы ЗРК и ПВО SAMP-T, Patriot и NASAMS, а также различные западные танки, включая и Abrams, подчеркнул Боснич.В субботу в Минобороны России сообщили, что украинские военные несут существенные потери в результате применения российскими войсками высокоточных средств поражения и ударных беспилотников. В ведомстве также подчеркнули, что лишь за последнюю неделю российскими разведывательно-ударными системами были уничтожены три американских комплекса ПВО Patriot.

https://ria.ru/20240316/nato-1933450609.html

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