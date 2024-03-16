https://ria.ru/20240316/vstrecha-1933501459.html

Хоценко и Стас Михайлов встретились с ветеранами СВО в Омске

Хоценко и Стас Михайлов встретились с ветеранами СВО в Омске - РИА Новости, 16.03.2024

Хоценко и Стас Михайлов встретились с ветеранами СВО в Омске

Губернатор Омской области Виталий Хоценко и певец Стас Михайлов встретились в Омске с ветеранами СВО, матерями и женами омских бойцов, рассказали в пресс-службе РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T15:32

2024-03-16T15:32

2024-03-16T15:32

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ОМСК, 16 мар — РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко и певец Стас Михайлов встретились в Омске с ветеранами СВО, матерями и женами омских бойцов, рассказали в пресс-службе областного правительства. Губернатор Омской области и певец побывали в фонде "Защитники Отечества" в Омске. Здесь близкие участников СВО и демобилизованные по ранению военнослужащие безвозмездно помогают таким же людям, как они, совместно с координаторами центра и общественными организациями. "Стасу Михайлову показали помещения фонда, рассказали о принципах организации его работы, задачах, которые он выполняет. Виталий Хоценко отметил, что главная ценность фонда не в его стенах, а в людях: специалистах-координаторах, работающих здесь на постоянной основе, и волонтёрах, которые сюда приходят по зову сердца", - сообщили в пресс-службе. Певец выступает в омском спорткомплексе "Красная звезда" три дня — 15, 16, 17 марта. Его концерты являются частью всероссийской акции "Крымская весна" в честь десятилетней годовщины возвращения Крыма в состав России, а также присоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. "Мы все помогаем фронту, все работаем на победу, - и оборонно-промышленный комплекс, и гуманитарные конвои: все, что нужно для фронта, мы собираем и практически каждую неделю отправляем нашим ребятам", - добавил Хоценко.

https://ria.ru/20240316/aktsiya-1933465868.html

https://ria.ru/20240313/pomosch-1932804122.html

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общество, омская область, омск, россия, виталий хоценко, стас михайлов, красная звезда