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Хоценко и Стас Михайлов встретились с ветеранами СВО в Омске - РИА Новости, 16.03.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:32 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/vstrecha-1933501459.html
Хоценко и Стас Михайлов встретились с ветеранами СВО в Омске
Хоценко и Стас Михайлов встретились с ветеранами СВО в Омске - РИА Новости, 16.03.2024
Хоценко и Стас Михайлов встретились с ветеранами СВО в Омске
Губернатор Омской области Виталий Хоценко и певец Стас Михайлов встретились в Омске с ветеранами СВО, матерями и женами омских бойцов, рассказали в пресс-службе РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T15:32
2024-03-16T15:32
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общество
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россия
виталий хоценко
стас михайлов
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ОМСК, 16 мар — РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко и певец Стас Михайлов встретились в Омске с ветеранами СВО, матерями и женами омских бойцов, рассказали в пресс-службе областного правительства. Губернатор Омской области и певец побывали в фонде "Защитники Отечества" в Омске. Здесь близкие участников СВО и демобилизованные по ранению военнослужащие безвозмездно помогают таким же людям, как они, совместно с координаторами центра и общественными организациями. "Стасу Михайлову показали помещения фонда, рассказали о принципах организации его работы, задачах, которые он выполняет. Виталий Хоценко отметил, что главная ценность фонда не в его стенах, а в людях: специалистах-координаторах, работающих здесь на постоянной основе, и волонтёрах, которые сюда приходят по зову сердца", - сообщили в пресс-службе. Певец выступает в омском спорткомплексе "Красная звезда" три дня — 15, 16, 17 марта. Его концерты являются частью всероссийской акции "Крымская весна" в честь десятилетней годовщины возвращения Крыма в состав России, а также присоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. "Мы все помогаем фронту, все работаем на победу, - и оборонно-промышленный комплекс, и гуманитарные конвои: все, что нужно для фронта, мы собираем и практически каждую неделю отправляем нашим ребятам", - добавил Хоценко.
https://ria.ru/20240316/aktsiya-1933465868.html
https://ria.ru/20240313/pomosch-1932804122.html
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общество, омская область, омск, россия, виталий хоценко, стас михайлов, красная звезда
Культура, Общество, Омская область, Омск, Россия, Виталий Хоценко, Стас Михайлов, Красная звезда
Хоценко и Стас Михайлов встретились с ветеранами СВО в Омске

Виталий Хоценко и певец Стас Михайлов встретились с ветеранами СВО в Омске

© Хоценко о важном/TelegramГубернатор Омской области Виталий Хоценко и певец Стас Михайлов встретились в Омске с ветеранами СВО
Губернатор Омской области Виталий Хоценко и певец Стас Михайлов встретились в Омске с ветеранами СВО
© Хоценко о важном/Telegram
Губернатор Омской области Виталий Хоценко и певец Стас Михайлов встретились в Омске с ветеранами СВО
Читать ria.ru в
ОМСК, 16 мар — РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко и певец Стас Михайлов встретились в Омске с ветеранами СВО, матерями и женами омских бойцов, рассказали в пресс-службе областного правительства.
Губернатор Омской области и певец побывали в фонде "Защитники Отечества" в Омске. Здесь близкие участников СВО и демобилизованные по ранению военнослужащие безвозмездно помогают таким же людям, как они, совместно с координаторами центра и общественными организациями.
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"Стасу Михайлову показали помещения фонда, рассказали о принципах организации его работы, задачах, которые он выполняет. Виталий Хоценко отметил, что главная ценность фонда не в его стенах, а в людях: специалистах-координаторах, работающих здесь на постоянной основе, и волонтёрах, которые сюда приходят по зову сердца", - сообщили в пресс-службе.
Певец выступает в омском спорткомплексе "Красная звезда" три дня — 15, 16, 17 марта. Его концерты являются частью всероссийской акции "Крымская весна" в честь десятилетней годовщины возвращения Крыма в состав России, а также присоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.
«
"Мы все помогаем фронту, все работаем на победу, - и оборонно-промышленный комплекс, и гуманитарные конвои: все, что нужно для фронта, мы собираем и практически каждую неделю отправляем нашим ребятам", - добавил Хоценко.
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КультураОбществоОмская областьОмскРоссияВиталий ХоценкоСтас МихайловКрасная звезда
 
 
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