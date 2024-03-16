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В ЛНР 99-летняя ветеран ВОВ рассказала, за что будет голосовать - РИА Новости, 16.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
19:27 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/veteran-1933549739.html
В ЛНР 99-летняя ветеран ВОВ рассказала, за что будет голосовать
В ЛНР 99-летняя ветеран ВОВ рассказала, за что будет голосовать - РИА Новости, 16.03.2024
В ЛНР 99-летняя ветеран ВОВ рассказала, за что будет голосовать
Ветеран Великой Отечественной войны Елена Рождественская, которая планирует отметить 100-летний юбилей 22 июня, приняла участие в выборах президента РФ в... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T19:27
2024-03-16T19:27
выборы президента россии — 2024
луганская народная республика
курская область
донецк
леонид слуцкий (политик)
владислав даванков
совет федерации рф
цик рф
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ЛУГАНСК,16 мар - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Елена Рождественская, которая планирует отметить 100-летний юбилей 22 июня, приняла участие в выборах президента РФ в Луганске, передает корреспондент РИА Новости. Выездная комиссия в ЛНР приехала к ветерану по заявке семьи, так как пенсионерка не могла посетить избирательный участок лично. "Буду голосовать за правду, чтобы был мир, добро и благополучие", - рассказала ветеран. Елена Рождественская родилась 22 июня 1924 года в Курской области. Семья Рождественской переехала в Сталино (Донецк) еще до начала Великой Отечественной. В 1942 году в возрасте 17 лет ушла на фронт. Воевала в рядах Красной Армии в артиллерийском полку на Северном Кавказе. Принимала участие в боях за освобождение Киева и Будапешта. Победу встретила в Вене. Награждена Орденом Великой Отечественной Войны, медалями "За оборону Северного Кавказа", "За боевые заслуги", "За освобождение Будапешта". Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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луганская народная республика, курская область, донецк, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, цик рф, николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Луганская Народная Республика, Курская область, Донецк, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, ЦИК РФ, Николай Харитонов
В ЛНР 99-летняя ветеран ВОВ рассказала, за что будет голосовать

В ЛНР 99-летняя ветеран ВОВ Елена Рождественская проголосовала на выборах

© ЛуганскИнформЦентр Z/TelegramВетеран Великой Отечественной войны Елена Рождественская приняла участие в выборах президента РФ в Луганске
Ветеран Великой Отечественной войны Елена Рождественская приняла участие в выборах президента РФ в Луганске
© ЛуганскИнформЦентр Z/Telegram
Ветеран Великой Отечественной войны Елена Рождественская приняла участие в выборах президента РФ в Луганске
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК,16 мар - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Елена Рождественская, которая планирует отметить 100-летний юбилей 22 июня, приняла участие в выборах президента РФ в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.
Выездная комиссия в ЛНР приехала к ветерану по заявке семьи, так как пенсионерка не могла посетить избирательный участок лично.
Ветеран Великой Отечественной войны на выборах президента РФ в Дагестане - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
В Дагестане столетний ветеран проголосовал на выборах президента России
Вчера, 16:47
«
"Буду голосовать за правду, чтобы был мир, добро и благополучие", - рассказала ветеран.
Елена Рождественская родилась 22 июня 1924 года в Курской области. Семья Рождественской переехала в Сталино (Донецк) еще до начала Великой Отечественной. В 1942 году в возрасте 17 лет ушла на фронт. Воевала в рядах Красной Армии в артиллерийском полку на Северном Кавказе. Принимала участие в боях за освобождение Киева и Будапешта. Победу встретила в Вене. Награждена Орденом Великой Отечественной Войны, медалями "За оборону Северного Кавказа", "За боевые заслуги", "За освобождение Будапешта".
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Второй день голосования на выборах президента России
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Голосование на президентских выборах проходит три дня, оно началось в пятницу, 15 марта, а основным днем станет 17 марта.

Люди регистрируются перед началом голосования на выборах президента России на избирательном участке №4126 во Владивостоке

Голосование на президентских выборах проходит три дня, оно началось в пятницу, 15 марта, а основным днем станет 17 марта.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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1 из 11
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Мама кандидата в президенты России от ЛДПР Леонида Слуцкого Наталья опускает бюллетень в урну на президентских выборах на избирательном участке

На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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2 из 11
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Дистанционным электронным голосованием на выборах главы государства могут воспользоваться жители 29 регионов.

Работа информационного центра ЦИК РФ

Дистанционным электронным голосованием на выборах главы государства могут воспользоваться жители 29 регионов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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3 из 11
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

По всей стране открыты более 94 тысяч избирательных участков.

Иностранные наблюдатели на одном из избирательных участков в Новосибирске во время выборов президента России

По всей стране открыты более 94 тысяч избирательных участков.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 11
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Избиратели могут проголосовать либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо электронно с использованием терминалов.

Сотрудница полиции на одном из избирательных участков в Новосибирске

Избиратели могут проголосовать либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо электронно с использованием терминалов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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5 из 11
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Досрочно свой голос на выборах отдали почти 2,6 миллиона россиян.

Председатель избирательной комиссии голосует на выборах президента России на избирательном участке №4126 во Владивостоке

Досрочно свой голос на выборах отдали почти 2,6 миллиона россиян.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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6 из 11
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В этом году в выборах впервые принимают участие избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Члены избирательной комиссии на избирательном участке

В этом году в выборах впервые принимают участие избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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7 из 11
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В ЦИК сообщили, что голосование на выборах президента идет в штатном режиме.

Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке №4126 во Владивостоке

В ЦИК сообщили, что голосование на выборах президента идет в штатном режиме.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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8 из 11
© РИА Новости / Дмитрий Астахов

Председатель правительства Михаил Мишустин проголосовал дистанционно.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время электронного голосования на выборах президента РФ

Председатель правительства Михаил Мишустин проголосовал дистанционно.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
9 из 11
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Для голосования за границей были образованы 295 участков в 144 странах, включая 7 участков в городе Байконур.

Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Запорожской области

Для голосования за границей были образованы 295 участков в 144 странах, включая 7 участков в городе Байконур.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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10 из 11
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Трехдневное голосование за рубежом будет идти только в трех странах — на Кипре, в Таиланде и Южной Осетии.

Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке №4126 во Владивостоке

Трехдневное голосование за рубежом будет идти только в трех странах — на Кипре, в Таиланде и Южной Осетии.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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11 из 11

Голосование на президентских выборах проходит три дня, оно началось в пятницу, 15 марта, а основным днем станет 17 марта.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
1 из 11

На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
2 из 11

Дистанционным электронным голосованием на выборах главы государства могут воспользоваться жители 29 регионов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
3 из 11

По всей стране открыты более 94 тысяч избирательных участков.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 11

Избиратели могут проголосовать либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо электронно с использованием терминалов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
5 из 11

Досрочно свой голос на выборах отдали почти 2,6 миллиона россиян.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
6 из 11

В этом году в выборах впервые принимают участие избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
7 из 11

В ЦИК сообщили, что голосование на выборах президента идет в штатном режиме.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
8 из 11

Председатель правительства Михаил Мишустин проголосовал дистанционно.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
9 из 11

Для голосования за границей были образованы 295 участков в 144 странах, включая 7 участков в городе Байконур.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
10 из 11

Трехдневное голосование за рубежом будет идти только в трех странах — на Кипре, в Таиланде и Южной Осетии.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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11 из 11
 
Выборы президента России — 2024Луганская Народная РеспубликаКурская областьДонецкЛеонид Слуцкий (политик)Владислав ДаванковСовет Федерации РФЦИК РФНиколай Харитонов
 
 
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