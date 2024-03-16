https://ria.ru/20240316/veteran-1933549739.html

В ЛНР 99-летняя ветеран ВОВ рассказала, за что будет голосовать

В ЛНР 99-летняя ветеран ВОВ рассказала, за что будет голосовать - РИА Новости, 16.03.2024

В ЛНР 99-летняя ветеран ВОВ рассказала, за что будет голосовать

Ветеран Великой Отечественной войны Елена Рождественская, которая планирует отметить 100-летний юбилей 22 июня, приняла участие в выборах президента РФ в... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T19:27

2024-03-16T19:27

2024-03-16T19:27

выборы президента россии — 2024

луганская народная республика

курская область

донецк

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

совет федерации рф

цик рф

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ЛУГАНСК,16 мар - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Елена Рождественская, которая планирует отметить 100-летний юбилей 22 июня, приняла участие в выборах президента РФ в Луганске, передает корреспондент РИА Новости. Выездная комиссия в ЛНР приехала к ветерану по заявке семьи, так как пенсионерка не могла посетить избирательный участок лично. "Буду голосовать за правду, чтобы был мир, добро и благополучие", - рассказала ветеран. Елена Рождественская родилась 22 июня 1924 года в Курской области. Семья Рождественской переехала в Сталино (Донецк) еще до начала Великой Отечественной. В 1942 году в возрасте 17 лет ушла на фронт. Воевала в рядах Красной Армии в артиллерийском полку на Северном Кавказе. Принимала участие в боях за освобождение Киева и Будапешта. Победу встретила в Вене. Награждена Орденом Великой Отечественной Войны, медалями "За оборону Северного Кавказа", "За боевые заслуги", "За освобождение Будапешта". Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/veteran-1933517457.html

луганская народная республика

курская область

донецк

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луганская народная республика, курская область, донецк, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, цик рф, николай харитонов