https://ria.ru/20240316/veteran-1933517457.html

В Дагестане столетний ветеран проголосовал на выборах президента России

В Дагестане столетний ветеран проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 16.03.2024

В Дагестане столетний ветеран проголосовал на выборах президента России

Ветеран Великой Отечественной войны из Дагестана Ибрагим-Паша Садыков, которому в этом году исполнилось 100 лет, принял участие в выборах президента России,... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T16:47

2024-03-16T16:47

2024-03-16T17:04

выборы президента россии — 2024

политика

россия

махачкала

юсуп умавов

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

совет федерации рф

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МАХАЧКАЛА, 16 мар - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны из Дагестана Ибрагим-Паша Садыков, которому в этом году исполнилось 100 лет, принял участие в выборах президента России, сообщил глава Махачкалы Юсуп Умавов. "Сегодня наш аксакал, ветеран Великой Отечественной войны Ибрагим-Паша Султанович Садыков проявил свою гражданскую позицию и отдал свой голос на выборах президента РФ", – рассказал Умавов в своем Telegram-канале. По словам мэра, во время предыдущих выборов Садыков, вопреки уговорам родных, на такси добрался до избирательного участка. Сегодня градоначальник с утра отправил за ветераном автомобиль со своим водителем, который привез его на избирательный участок в школе в махачкалинском поселке Новый Кяхулай. На выборы ветеран надел свой китель с орденами и медалями, которых у него десятки. "На участке Ибрагим-Паша Султанович побеседовал с горожанами, пришедшими на выборы, рассказал нам фронтовые истории и о том, каким он видит будущее России с авторитетным лидером", – написал Умавов. В Дагестане работает 1861 избирательный участок. По данным избиркома республики, на них могут проголосовать более 1,7 миллиона избирателей. Явка по итогам первого дня голосования в регионе 31,51%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/buryatiya-1933426199.html

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Ветеран Великой Отечественной войны на выборах президента РФ в Дагестане Ветеран Великой Отечественной войны из Дагестана Ибрагим-Паша Садыков, которому в этом году исполнилось 100 лет, принял участие в выборах президента России. 2024-03-16T16:47 true PT0M15S

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политика, россия, махачкала, юсуп умавов, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф