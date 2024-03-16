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На Урале рассказали о голосовании на выборах президента России - РИА Новости, 16.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
12:23 16.03.2024 (обновлено: 12:25 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/urfo-1933464078.html
На Урале рассказали о голосовании на выборах президента России
На Урале рассказали о голосовании на выборах президента России - РИА Новости, 16.03.2024
На Урале рассказали о голосовании на выборах президента России
Входящие в состав Уральского федерального округа регионы активно голосуют на выборах президента России, за первый день и начало второго дня голосования... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T12:23
2024-03-16T12:25
выборы президента россии — 2024
тюменская область
ханты-мансийский автономный округ
владимир якушев
политика
россия
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ТЮМЕНЬ, 16 мар – РИА Новости. Входящие в состав Уральского федерального округа регионы активно голосуют на выборах президента России, за первый день и начало второго дня голосования существенных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, не зафиксировано, заявил журналистам полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. В состав Уральского федерального округа входят Свердловская, Курганская, Челябинская, Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Якушев на выборах президента РФ проголосовал на избирательном участке в Тюмени. "Активно голосуют все субъекты Российской федерации, входящие в Уральский федеральный округ... Серьезных, существенных нарушений, которые могут повлиять на результаты выборов, за первый день и первые часы голосования второго дня выборного не зафиксировано", - сказал Якушев. По его словам, отдельные инциденты на избирательных участках в округе на ход кампании не повлияли. "Правоохранительные органы работают четко, все это сразу фиксируется и предотвращается. Поэтому сказать, что это как-то повлияло на ход избирательной кампании, нельзя. Ситуация в целом под контролем. Избирательные комиссии на местах, люди профессиональные, работают четко. Отзывы у людей тоже неплохие. Избирательные участки подготовлены. Настроение хорошее", - подчеркнул он. В Тюменской области зарегистрировано 1 177 495 избирателей, в 8.00 (6.00 мск) открылись 1070 участков для голосования. Явка избирателей в первый день выборов президента РФ в регионе достигла 43,46%. На выборах президента России в 2018 году явка в регионе составила 78,93%, тогда голосование проходило только один день. Голосование на выборах президента РФ впервые проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240316/urna-1933464237.html
https://ria.ru/20240316/vybory-1933420086.html
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тюменская область, ханты-мансийский автономный округ, владимир якушев, политика, россия
Выборы президента России — 2024, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Владимир Якушев, Политика, Россия
На Урале рассказали о голосовании на выборах президента России

Представитель Путина Якушев: регионы УрФО активно голосуют на выборах президента

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВыборы президента России
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Выборы президента России. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 16 мар – РИА Новости. Входящие в состав Уральского федерального округа регионы активно голосуют на выборах президента России, за первый день и начало второго дня голосования существенных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, не зафиксировано, заявил журналистам полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.
В состав Уральского федерального округа входят Свердловская, Курганская, Челябинская, Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Якушев на выборах президента РФ проголосовал на избирательном участке в Тюмени.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Жителя Екатеринбурга задержали при попытке испортить урну для бюллетеней
Вчера, 12:24
"Активно голосуют все субъекты Российской федерации, входящие в Уральский федеральный округ... Серьезных, существенных нарушений, которые могут повлиять на результаты выборов, за первый день и первые часы голосования второго дня выборного не зафиксировано", - сказал Якушев.
По его словам, отдельные инциденты на избирательных участках в округе на ход кампании не повлияли. "Правоохранительные органы работают четко, все это сразу фиксируется и предотвращается. Поэтому сказать, что это как-то повлияло на ход избирательной кампании, нельзя. Ситуация в целом под контролем. Избирательные комиссии на местах, люди профессиональные, работают четко. Отзывы у людей тоже неплохие. Избирательные участки подготовлены. Настроение хорошее", - подчеркнул он.
Как проходит трехдневное голосование на выборах президента
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Избирательные участки уже открылись по всей стране.

Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке №4127 во Владивостоке

Избирательные участки уже открылись по всей стране.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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1 из 18
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Первыми проголосовали в четверг в 23:00 мск жители Камчатского края и Чукотского автономного округа.

Люди регистрируются перед началом голосования на выборах президента России на избирательном участке №4124 во Владивостоке

Первыми проголосовали в четверг в 23:00 мск жители Камчатского края и Чукотского автономного округа.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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2 из 18
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Последними в стране открылись избирательные участки в Калининградской области — в пятницу в 9:00 по Москве.

Выборы президента России

Последними в стране открылись избирательные участки в Калининградской области — в пятницу в 9:00 по Москве.

© РИА Новости / Максим Блинов
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3 из 18
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Участки будут работать 15, 16 и 17 марта.

На фото — губернатор Приморского края Олег Кожемяко с супругой Ириной Герасименко голосуют во Владивостоке.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко с супругой Ириной Герасименко голосуют на выборах президента России на избирательном участке №4127 во Владивостоке

Участки будут работать 15, 16 и 17 марта.

На фото — губернатор Приморского края Олег Кожемяко с супругой Ириной Герасименко голосуют во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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4 из 18
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

В этом году на выборах главы государства впервые примут участие избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Москве

В этом году на выборах главы государства впервые примут участие избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

© РИА Новости / Максим Блинов
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5 из 18
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Избиркомы в новых регионах самостоятельно устанавливают перечень документов, которые необходимы при голосовании для идентификации избирателя.

Девушка голосует на выборах президента России на избирательном участке №2149 в Москве

Избиркомы в новых регионах самостоятельно устанавливают перечень документов, которые необходимы при голосовании для идентификации избирателя.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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6 из 18
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

В Запорожской области пока стартовал только подомовой обход избирателей в городах и поселках городского типа членами участковых избирательных комиссий с бюллетенями и ящиками для голосования, а стационарные избирательные участки откроются уже в воскресенье, 17 марта.

Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Москве

В Запорожской области пока стартовал только подомовой обход избирателей в городах и поселках городского типа членами участковых избирательных комиссий с бюллетенями и ящиками для голосования, а стационарные избирательные участки откроются уже в воскресенье, 17 марта.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
7 из 18
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Ранее во всех четырех субъектах прошло досрочное голосование.

Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Луганске

Ранее во всех четырех субъектах прошло досрочное голосование.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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8 из 18
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Военнослужащий Тихоокеанского флота голосует на избирательном участке №502 во Владивостоке.

Военнослужащий Тихоокеанского флота голосует на выборах президента России на избирательном участке №502 во Владивостоке

Военнослужащий Тихоокеанского флота голосует на избирательном участке №502 во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
9 из 18
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

По всей стране открылись более 94 тысяч избирательных участков.

Женщина голосует на выборах президента РФ в присутствии иностранных наблюдателей на избирательном участке в Геническе

По всей стране открылись более 94 тысяч избирательных участков.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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10 из 18
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Изготовлено около 113,5 миллиона бюллетеней.

Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке в корпусе Новосибирского государственного университета

Изготовлено около 113,5 миллиона бюллетеней.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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11 из 18
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Девушка и курсанты Казанского танкового училища голосуют на выборах президента на избирательном участке №340 в Казани.

Девушка и курсанты Казанского танкового училища голосуют на выборах президента России на избирательном участке №340 в Казани

Девушка и курсанты Казанского танкового училища голосуют на выборах президента на избирательном участке №340 в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
12 из 18
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Более миллиона россиян воспользовались дистанционным электронным голосованием, оно доступно жителям 29 регионов.

Девушка голосует на выборах президента России на одном из избирательных участков в Новосибирске

Более миллиона россиян воспользовались дистанционным электронным голосованием, оно доступно жителям 29 регионов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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13 из 18
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Досрочно проголосовали почти 2,6 миллиона избирателей.

Люди голосуют на выборах президента России на избирательном участке в Доме ученых СО РАН в Академгородке в Новосибирске

Досрочно проголосовали почти 2,6 миллиона избирателей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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14 из 18
© РИА Новости / Андрей Сорокин | Перейти в медиабанк

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев голосует на избирательном участке в Якутске.

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев голосует на выборах президента России на избирательном участке в Якутске

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев голосует на избирательном участке в Якутске.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
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15 из 18
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

С выбором определились главы многих российских регионов: Белгородской, Волгоградской, Кировской, Херсонской, Астраханской, Челябинской, Тюменской, Омской, Амурской, Магаданской областей, Камчатского, Ставропольского и Забайкальского краев, Санкт-Петербурга, Крыма.

Бюллетени в урне для голосования на выборах президента России на одном из избирательных участков в Новосибирске

С выбором определились главы многих российских регионов: Белгородской, Волгоградской, Кировской, Херсонской, Астраханской, Челябинской, Тюменской, Омской, Амурской, Магаданской областей, Камчатского, Ставропольского и Забайкальского краев, Санкт-Петербурга, Крыма.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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16 из 18
© РИА Новости / Наталья Горшкова | Перейти в медиабанк

Девушка голосует на выборах президента России на избирательном участке №2059 (в здании средней школы №69) в Тюмени.

Девушка голосует на выборах президента РФ на избирательном участке №2059 (в здании средней школы №69) в Тюмени

Девушка голосует на выборах президента России на избирательном участке №2059 (в здании средней школы №69) в Тюмени.

© РИА Новости / Наталья Горшкова
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17 из 18
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников голосует на одном из избирательных участков в Новосибирске.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников голосует на выборах президента России на одном из избирательных участков в Новосибирске

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников голосует на одном из избирательных участков в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
18 из 18

Избирательные участки уже открылись по всей стране.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
1 из 18

Первыми проголосовали в четверг в 23:00 мск жители Камчатского края и Чукотского автономного округа.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
2 из 18

Последними в стране открылись избирательные участки в Калининградской области — в пятницу в 9:00 по Москве.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 18

Участки будут работать 15, 16 и 17 марта.

На фото — губернатор Приморского края Олег Кожемяко с супругой Ириной Герасименко голосуют во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
4 из 18

В этом году на выборах главы государства впервые примут участие избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
5 из 18

Избиркомы в новых регионах самостоятельно устанавливают перечень документов, которые необходимы при голосовании для идентификации избирателя.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
6 из 18

В Запорожской области пока стартовал только подомовой обход избирателей в городах и поселках городского типа членами участковых избирательных комиссий с бюллетенями и ящиками для голосования, а стационарные избирательные участки откроются уже в воскресенье, 17 марта.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
7 из 18

Ранее во всех четырех субъектах прошло досрочное голосование.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
8 из 18

Военнослужащий Тихоокеанского флота голосует на избирательном участке №502 во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
9 из 18

По всей стране открылись более 94 тысяч избирательных участков.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
10 из 18

Изготовлено около 113,5 миллиона бюллетеней.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
11 из 18

Девушка и курсанты Казанского танкового училища голосуют на выборах президента на избирательном участке №340 в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
12 из 18

Более миллиона россиян воспользовались дистанционным электронным голосованием, оно доступно жителям 29 регионов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
13 из 18

Досрочно проголосовали почти 2,6 миллиона избирателей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
14 из 18

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев голосует на избирательном участке в Якутске.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в медиабанк
15 из 18

С выбором определились главы многих российских регионов: Белгородской, Волгоградской, Кировской, Херсонской, Астраханской, Челябинской, Тюменской, Омской, Амурской, Магаданской областей, Камчатского, Ставропольского и Забайкальского краев, Санкт-Петербурга, Крыма.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
16 из 18

Девушка голосует на выборах президента России на избирательном участке №2059 (в здании средней школы №69) в Тюмени.

© РИА Новости / Наталья Горшкова
Перейти в медиабанк
17 из 18

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников голосует на одном из избирательных участков в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
18 из 18
В Тюменской области зарегистрировано 1 177 495 избирателей, в 8.00 (6.00 мск) открылись 1070 участков для голосования. Явка избирателей в первый день выборов президента РФ в регионе достигла 43,46%. На выборах президента России в 2018 году явка в регионе составила 78,93%, тогда голосование проходило только один день.
Голосование на выборах президента РФ впервые проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Французский политик об организации выборов президента РФ в ДНР - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Французский политик оценил организацию президентских выборов в России
Вчера, 08:35
 
Выборы президента России — 2024Тюменская областьХанты-Мансийский автономный округВладимир ЯкушевПолитикаРоссия
 
 
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