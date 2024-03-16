https://ria.ru/20240316/urfo-1933464078.html

На Урале рассказали о голосовании на выборах президента России

На Урале рассказали о голосовании на выборах президента России - РИА Новости, 16.03.2024

На Урале рассказали о голосовании на выборах президента России

Входящие в состав Уральского федерального округа регионы активно голосуют на выборах президента России, за первый день и начало второго дня голосования... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T12:23

2024-03-16T12:23

2024-03-16T12:25

выборы президента россии — 2024

тюменская область

ханты-мансийский автономный округ

владимир якушев

политика

россия

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ТЮМЕНЬ, 16 мар – РИА Новости. Входящие в состав Уральского федерального округа регионы активно голосуют на выборах президента России, за первый день и начало второго дня голосования существенных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, не зафиксировано, заявил журналистам полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. В состав Уральского федерального округа входят Свердловская, Курганская, Челябинская, Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Якушев на выборах президента РФ проголосовал на избирательном участке в Тюмени. "Активно голосуют все субъекты Российской федерации, входящие в Уральский федеральный округ... Серьезных, существенных нарушений, которые могут повлиять на результаты выборов, за первый день и первые часы голосования второго дня выборного не зафиксировано", - сказал Якушев. По его словам, отдельные инциденты на избирательных участках в округе на ход кампании не повлияли. "Правоохранительные органы работают четко, все это сразу фиксируется и предотвращается. Поэтому сказать, что это как-то повлияло на ход избирательной кампании, нельзя. Ситуация в целом под контролем. Избирательные комиссии на местах, люди профессиональные, работают четко. Отзывы у людей тоже неплохие. Избирательные участки подготовлены. Настроение хорошее", - подчеркнул он. В Тюменской области зарегистрировано 1 177 495 избирателей, в 8.00 (6.00 мск) открылись 1070 участков для голосования. Явка избирателей в первый день выборов президента РФ в регионе достигла 43,46%. На выборах президента России в 2018 году явка в регионе составила 78,93%, тогда голосование проходило только один день. Голосование на выборах президента РФ впервые проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/urna-1933464237.html

https://ria.ru/20240316/vybory-1933420086.html

тюменская область

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

тюменская область, ханты-мансийский автономный округ, владимир якушев, политика, россия