https://ria.ru/20240316/ukraina-1933561458.html

"Плохая для нас история". Зеленскому сообщили шокирующие новости о России

"Плохая для нас история". Зеленскому сообщили шокирующие новости о России - РИА Новости, 16.03.2024

"Плохая для нас история". Зеленскому сообщили шокирующие новости о России

Новейшие российские планирующие авиабомбы очень опасны для укрепрайонов ВСУ, заявил киевский политик Игорь Лапин в интервью YouTube-каналу "Прямой". РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T20:46

2024-03-16T20:46

2024-03-16T20:46

в мире

россия

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926508_611:223:2419:1240_1920x0_80_0_0_2a079fa15facb919f5826a39ec3f7410.jpg

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Новейшие российские планирующие авиабомбы очень опасны для укрепрайонов ВСУ, заявил киевский политик Игорь Лапин в интервью YouTube-каналу "Прямой"."Россияне освоили производство планирующих авиабомб. Я уже говорил неоднократно, что они не будут стоять на месте и их военно-промышленный комплекс очень мощный, нам надо с этим считаться", — сказал он.Как отметил Лапин, новый вид вооружения превосходит предшественников по тактико-техническим характеристикам и может уничтожать укрепрайоны."Это очень плохая история, потому что авиационная бомба — это авиационная бомба. Их у россиян немерено", — резюмировал политик.ВКС активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по фортификациям, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.

https://ria.ru/20240316/ukraina-1933546477.html

https://ria.ru/20240316/zayavlenie-1933501202.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии