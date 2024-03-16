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"Плохая для нас история". Зеленскому сообщили шокирующие новости о России
"Плохая для нас история". Зеленскому сообщили шокирующие новости о России - РИА Новости, 16.03.2024
"Плохая для нас история". Зеленскому сообщили шокирующие новости о России
Новейшие российские планирующие авиабомбы очень опасны для укрепрайонов ВСУ, заявил киевский политик Игорь Лапин в интервью YouTube-каналу "Прямой". РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T20:46
2024-03-16T20:46
2024-03-16T20:46
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россия
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Новейшие российские планирующие авиабомбы очень опасны для укрепрайонов ВСУ, заявил киевский политик Игорь Лапин в интервью YouTube-каналу "Прямой"."Россияне освоили производство планирующих авиабомб. Я уже говорил неоднократно, что они не будут стоять на месте и их военно-промышленный комплекс очень мощный, нам надо с этим считаться", — сказал он.Как отметил Лапин, новый вид вооружения превосходит предшественников по тактико-техническим характеристикам и может уничтожать укрепрайоны."Это очень плохая история, потому что авиационная бомба — это авиационная бомба. Их у россиян немерено", — резюмировал политик.ВКС активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по фортификациям, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.
https://ria.ru/20240316/ukraina-1933546477.html
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в мире, россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии
В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России
"Плохая для нас история". Зеленскому сообщили шокирующие новости о России
Киевский политик Лапин: планирующие авиабомбы РФ создали большие проблемы ВСУ
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Новейшие российские планирующие авиабомбы очень опасны для укрепрайонов ВСУ, заявил киевский политик Игорь Лапин в интервью YouTube-каналу "Прямой".
"Россияне освоили производство планирующих авиабомб. Я уже говорил неоднократно, что они не будут стоять на месте и их военно-промышленный комплекс очень мощный, нам надо с этим считаться", — сказал он.
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Как отметил Лапин, новый вид вооружения превосходит предшественников по тактико-техническим характеристикам и может уничтожать укрепрайоны.
"Это очень плохая история, потому что авиационная бомба — это авиационная бомба. Их у россиян немерено", — резюмировал политик.
ВКС
активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по фортификациям, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.
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