https://ria.ru/20240316/ukraina-1933546477.html

"Передала Франция". На Западе раскрыли, что Россия подорвала на фронте

"Передала Франция". На Западе раскрыли, что Россия подорвала на фронте - РИА Новости, 16.03.2024

"Передала Франция". На Западе раскрыли, что Россия подорвала на фронте

Российская армия регулярно ликвидирует гаубицы CAESAR, которые Франция поставила Украине в больших количествах, заявил британский эксперт Александр Меркурис в... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T19:06

2024-03-16T19:06

2024-03-16T19:08

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Российская армия регулярно ликвидирует гаубицы CAESAR, которые Франция поставила Украине в больших количествах, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Франция передала существенное количество гаубиц "Цезарь" Украине. Каждый день поступают сообщения о том, что все больше и больше таких установок уничтожаются россиянами на передовой. Несколько дней назад были подорваны еще две самоходки", — напомнил аналитик.Как отметил Меркурис, это говорит о том, что Парижу вряд ли удастся собрать и снабдить боеспособный экспедиционный корпус, который помог бы Киеву переломить ход военных действий.Ранее в Минобороны сообщили, что на Купянском направлении при контрбатарейной борьбе были уничтожены две самоходные артиллерийские установки Caesar французского производства.В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось. Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Он также указал на отсутствие у Парижа "лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.Комментируя слова Макрона об отправке войск на Украину, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО.

https://ria.ru/20240316/zayavlenie-1933501202.html

https://ria.ru/20240316/vuchich-1933513089.html

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в мире, украина, россия, париж, эммануэль макрон, нато