https://ria.ru/20240316/ukraina-1933444184.html
Сенатор заявил, что украинские военнопленные не знают, за что воюют
Сенатор заявил, что украинские военнопленные не знают, за что воюют - РИА Новости, 16.03.2024
Сенатор заявил, что украинские военнопленные не знают, за что воюют
Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что украинские военные, попадая в плен, признаются, что не знают, за что воюют. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T10:45
2024-03-16T10:45
2024-03-16T10:45
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что украинские военные, попадая в плен, признаются, что не знают, за что воюют. "Все украинские военнопленные признаются, что не понимают, за что воюют", - сказал Кастюкевич РИА Новости. По его словам, украинские военные, оказываясь вдалеке от зомбирования киевской пропаганды, не могут даже ответить на вопрос, какие идеалы они отстаивали.
https://ria.ru/20240313/naemniki-1932646518.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область
Сенатор заявил, что украинские военнопленные не знают, за что воюют
Кастюкевич: военные ВСУ, попадая в плен, признаются, что не знают, за что воюют
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что украинские военные, попадая в плен, признаются, что не знают, за что воюют.
"Все украинские военнопленные признаются, что не понимают, за что воюют", - сказал Кастюкевич РИА Новости.
По его словам, украинские военные, оказываясь вдалеке от зомбирования киевской пропаганды, не могут даже ответить на вопрос, какие идеалы они отстаивали.
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