https://ria.ru/20240316/ukraina-1933444184.html

Сенатор заявил, что украинские военнопленные не знают, за что воюют

Сенатор заявил, что украинские военнопленные не знают, за что воюют - РИА Новости, 16.03.2024

Сенатор заявил, что украинские военнопленные не знают, за что воюют

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что украинские военные, попадая в плен, признаются, что не знают, за что воюют. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T10:45

2024-03-16T10:45

2024-03-16T10:45

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что украинские военные, попадая в плен, признаются, что не знают, за что воюют. "Все украинские военнопленные признаются, что не понимают, за что воюют", - сказал Кастюкевич РИА Новости. По его словам, украинские военные, оказываясь вдалеке от зомбирования киевской пропаганды, не могут даже ответить на вопрос, какие идеалы они отстаивали.

https://ria.ru/20240313/naemniki-1932646518.html

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, херсонская область