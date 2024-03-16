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Власти Украины начали эвакуацию жителей Сумской области - РИА Новости, 16.03.2024
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08:36 16.03.2024 (обновлено: 10:22 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/ukraina-1933420225.html
Власти Украины начали эвакуацию жителей Сумской области
Власти Украины начали эвакуацию жителей Сумской области - РИА Новости, 16.03.2024
Власти Украины начали эвакуацию жителей Сумской области
Власти Украины начали эвакуацию жителей Сумской области недалеко от границы с Россией, сообщила областная военная администрация, пишет "Зеркало недели". РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T08:36
2024-03-16T10:22
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Власти Украины начали эвакуацию жителей Сумской области недалеко от границы с Россией, сообщила областная военная администрация, пишет "Зеркало недели". "Из приграничных общин выехали все жители 22 населенных пунктов. В общей сложности эвакуация проводится на территории шести территориальных общин", — указано в материале.Как заявили власти, за последние три дня из Великописаревской общины Ахтырского района выехали 180 человек, всего из Сумской области эвакуировали 4523 человек, в том числе 829 детей. Украинские власти регулярно объявляют о принудительной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых, но часть жителей категорически отказались выезжать и остались в городе. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской и Сумской областях Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.
https://ria.ru/20240305/granitsa-1931230832.html
https://ria.ru/20240308/ukraina-1931906480.html
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в мире, сумская область, украина, россия
В мире, Сумская область, Украина, Россия
Власти Украины начали эвакуацию жителей Сумской области

Власти Украины начали эвакуацию жителей Сумской области недалеко от границы

© AP Photo / Felipe DanaВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Власти Украины начали эвакуацию жителей Сумской области недалеко от границы с Россией, сообщила областная военная администрация, пишет "Зеркало недели".
«
"Из приграничных общин выехали все жители 22 населенных пунктов. В общей сложности эвакуация проводится на территории шести территориальных общин", — указано в материале.
Украинские пограничники на границе с Россией - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
СМИ: Украина выделила средства на укрепление границы в Сумской области
5 марта, 15:09
Как заявили власти, за последние три дня из Великописаревской общины Ахтырского района выехали 180 человек, всего из Сумской области эвакуировали 4523 человек, в том числе 829 детей.
Украинские власти регулярно объявляют о принудительной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых, но часть жителей категорически отказались выезжать и остались в городе.
Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской и Сумской областях Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.
Киев - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
Киев насильно эвакуирует жителей из подконтрольной ВСУ части ДНР, пишут СМИ
8 марта, 14:59
 
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