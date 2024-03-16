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Зеленский и его клика не заинтересованы в переговорах, заявил Полянский - РИА Новости, 16.03.2024
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08:28 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/ukraina-1933418134.html
Зеленский и его клика не заинтересованы в переговорах, заявил Полянский
Зеленский и его клика не заинтересованы в переговорах, заявил Полянский - РИА Новости, 16.03.2024
Зеленский и его клика не заинтересованы в переговорах, заявил Полянский
Владимир Зеленский и его клика не заинтересованы в серьезных переговорах с Россией – они все еще испытывают иллюзии о том, что могут победить РФ на поле боя,... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T08:28
2024-03-16T08:28
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ООН, 16 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский и его клика не заинтересованы в серьезных переговорах с Россией – они все еще испытывают иллюзии о том, что могут победить РФ на поле боя, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Зеленский и другие представители его клики не заинтересованы в серьезных предметных переговорах. Весь их интерес в капитуляции России. У них все еще есть определенные иллюзии, что они могут добиться военной победы над Россией с помощью западного оружия", - сказал Полянский. По его словам, Киев заинтересован в поставках западного оружия. "И когда они скажут, что они готовы рассмотреть другие варианты, это будет означать, что они не верят в свою победу, – думаю, такова их логика", - указал первый зампостпреда. "Десятки тысяч, если не сотни тысяч украинцев платят за эту иллюзию своей жизнью. И это весьма печальная ситуация. Вы знаете, что Зеленский запретил себе вести переговоры с российским правительством, приняв соответствующий указ в 2022 году. Так что утверждения о том, что Украина готова к каким-либо переговорам, вызывают смех", – подчеркнул Полянский. "С другой стороны Россия неоднократно говорила, что мы будем готовы обсудить посредством переговоров, как добиться целей СВО мирным способом. И мы по-прежнему готовы к таким переговорам, но это должен быть абсолютно отличающийся трэк и форматы от того, что Украина пытается навязать другим странам", - сказал первый зампостпреда, пояснив, что имеет в виду так называемую "формулу Зеленского" и другие попытки созвать саммит, где не будет представлена Россия. По словам Полянского, "это не может считаться серьезной попыткой провести переговоры".
https://ria.ru/20240316/putin-1933399258.html
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в мире, россия, дмитрий полянский, оон, владимир зеленский, украина, киев
В мире, Россия, Дмитрий Полянский, ООН, Владимир Зеленский, Украина, Киев
Зеленский и его клика не заинтересованы в переговорах, заявил Полянский

Полянский: Зеленский испытывает иллюзии о том, что могут победить Россию

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
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ООН, 16 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский и его клика не заинтересованы в серьезных переговорах с Россией – они все еще испытывают иллюзии о том, что могут победить РФ на поле боя, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Зеленский и другие представители его клики не заинтересованы в серьезных предметных переговорах. Весь их интерес в капитуляции России. У них все еще есть определенные иллюзии, что они могут добиться военной победы над Россией с помощью западного оружия", - сказал Полянский.
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По его словам, Киев заинтересован в поставках западного оружия. "И когда они скажут, что они готовы рассмотреть другие варианты, это будет означать, что они не верят в свою победу, – думаю, такова их логика", - указал первый зампостпреда.
"Десятки тысяч, если не сотни тысяч украинцев платят за эту иллюзию своей жизнью. И это весьма печальная ситуация. Вы знаете, что Зеленский запретил себе вести переговоры с российским правительством, приняв соответствующий указ в 2022 году. Так что утверждения о том, что Украина готова к каким-либо переговорам, вызывают смех", – подчеркнул Полянский.
«
"С другой стороны Россия неоднократно говорила, что мы будем готовы обсудить посредством переговоров, как добиться целей СВО мирным способом. И мы по-прежнему готовы к таким переговорам, но это должен быть абсолютно отличающийся трэк и форматы от того, что Украина пытается навязать другим странам", - сказал первый зампостпреда, пояснив, что имеет в виду так называемую "формулу Зеленского" и другие попытки созвать саммит, где не будет представлена Россия.
По словам Полянского, "это не может считаться серьезной попыткой провести переговоры".
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