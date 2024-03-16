Зеленский и его клика не заинтересованы в переговорах, заявил Полянский
Полянский: Зеленский испытывает иллюзии о том, что могут победить Россию
© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
ООН, 16 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский и его клика не заинтересованы в серьезных переговорах с Россией – они все еще испытывают иллюзии о том, что могут победить РФ на поле боя, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Зеленский и другие представители его клики не заинтересованы в серьезных предметных переговорах. Весь их интерес в капитуляции России. У них все еще есть определенные иллюзии, что они могут добиться военной победы над Россией с помощью западного оружия", - сказал Полянский.
По его словам, Киев заинтересован в поставках западного оружия. "И когда они скажут, что они готовы рассмотреть другие варианты, это будет означать, что они не верят в свою победу, – думаю, такова их логика", - указал первый зампостпреда.
"Десятки тысяч, если не сотни тысяч украинцев платят за эту иллюзию своей жизнью. И это весьма печальная ситуация. Вы знаете, что Зеленский запретил себе вести переговоры с российским правительством, приняв соответствующий указ в 2022 году. Так что утверждения о том, что Украина готова к каким-либо переговорам, вызывают смех", – подчеркнул Полянский.
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"С другой стороны Россия неоднократно говорила, что мы будем готовы обсудить посредством переговоров, как добиться целей СВО мирным способом. И мы по-прежнему готовы к таким переговорам, но это должен быть абсолютно отличающийся трэк и форматы от того, что Украина пытается навязать другим странам", - сказал первый зампостпреда, пояснив, что имеет в виду так называемую "формулу Зеленского" и другие попытки созвать саммит, где не будет представлена Россия.
По словам Полянского, "это не может считаться серьезной попыткой провести переговоры".