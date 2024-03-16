https://ria.ru/20240316/ukraina-1933409583.html

Мурадов рассказал, что может сохранить Украину как государство

Мурадов рассказал, что может сохранить Украину как государство - РИА Новости, 16.03.2024

Мурадов рассказал, что может сохранить Украину как государство

Нейтральный военно-политический статус, дружественные отношения с Россией, а также курс на единство украинского и русского народов сохранят государственность... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T05:19

2024-03-16T05:19

2024-03-16T05:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Нейтральный военно-политический статус, дружественные отношения с Россией, а также курс на единство украинского и русского народов сохранят государственность Украины, в противном случае эту страну ждет распад на отдельные территории, заявил в интервью РИА Новости постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов. "Украина в том виде, в котором была, уже не существует. Сохранить оставшееся может, по моему мнению, лишь изменение характера власти в Киеве и возвращение к дружественным отношениям с Россией и отказу от вступления в НАТО и его военно-экономический придаток, каковым стал Евросоюз", - сказал Мурадов. По его словам, Украина как легитимное государство перестала существовать еще в феврале 2014 года, когда в результате антиконституционного вооруженного переворота националистические и неонацистские формирования свергли законную власть в стране. "Итогом той деструктивной по отношению к украинскому народу и к украино-российским отношениям политике, которую сейчас проводит подконтрольный Западу киевский режим, станет, на мой взгляд, распад страны на отдельные территории", - заявил постпред. Мурадов подчеркнул, что курс на единство русского и украинского народов – "единственный реальный путь к сохранению украинской государственности".

https://ria.ru/20240316/krym-1933405803.html

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

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в мире, украина, россия, киев, георгий мурадов, нато