https://ria.ru/20240316/ukraina-1933407335.html
Мурадов рассказал, как закончится политическая карьера Зеленского
Мурадов рассказал, как закончится политическая карьера Зеленского - РИА Новости, 16.03.2024
Мурадов рассказал, как закончится политическая карьера Зеленского
Судьба Владимира Зеленского незавидна, его политическая карьера завершится трибуналом - киевский режим нанес непоправимый ущерб украинскому народу, заявил в... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T04:17
2024-03-16T04:17
2024-03-16T04:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Судьба Владимира Зеленского незавидна, его политическая карьера завершится трибуналом - киевский режим нанес непоправимый ущерб украинскому народу, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов. "Дальнейшая судьба лидера киевского нацистского режима печальна и незавидна. Тот ущерб, который киевский режим во главе с Зеленским нанёс украинскому народу, не сравним ни с чем", - сказал Мурадов. По мнению постпреда, этот факт уже начинают осознавать и граждане Украины, об этом говорят результаты соцопросов – уровень поддержки Зеленского украинским народом стремительно падает. "Именно поэтому, он категорически отказывается от проведения президентских выборов, которые должны были состояться на Украине этой весной. Не говоря уже о тех преступлениях и зверствах, которые регулярно совершаются по его приказам против мирного населения. Зеленский в первую очередь является военным преступником, поэтому его политическая карьера должна закончиться трибуналом", - сказал Мурадов.
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
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в мире, украина, россия, георгий мурадов, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, Георгий Мурадов, Владимир Зеленский
Мурадов рассказал, как закончится политическая карьера Зеленского
Мурадов: политическая карьера Зеленского должна закончиться трибуналом
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Судьба Владимира Зеленского незавидна, его политическая карьера завершится трибуналом - киевский режим нанес непоправимый ущерб украинскому народу, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов.
"Дальнейшая судьба лидера киевского нацистского режима печальна и незавидна. Тот ущерб, который киевский режим во главе с Зеленским нанёс украинскому народу, не сравним ни с чем", - сказал Мурадов.
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По мнению постпреда, этот факт уже начинают осознавать и граждане Украины
, об этом говорят результаты соцопросов – уровень поддержки Зеленского украинским народом стремительно падает.
"Именно поэтому, он категорически отказывается от проведения президентских выборов, которые должны были состояться на Украине этой весной. Не говоря уже о тех преступлениях и зверствах, которые регулярно совершаются по его приказам против мирного населения. Зеленский в первую очередь является военным преступником, поэтому его политическая карьера должна закончиться трибуналом", - сказал Мурадов.
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