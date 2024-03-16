https://ria.ru/20240316/ukraina-1933405248.html
В США стали признавать поражения Украины, заявил Антонов
В США стали признавать поражения Украины, заявил Антонов - РИА Новости, 16.03.2024
В США стали признавать поражения Украины, заявил Антонов
США выбрали Киев как оружие против России, при этом там в последнее время признают, что украинский фронт "трещит и сыпется", заявил в интервью РИА Новости посол РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T03:04
2024-03-16T03:04
2024-03-16T03:32
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ВАШИНГТОН, 16 мар – РИА Новости. США выбрали Киев как оружие против России, при этом там в последнее время признают, что украинский фронт "трещит и сыпется", заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Дипломат обратил внимание, что российская сторона не услышала ни одного слова сожаления со стороны властей США по поводу убийства граждан РФ. Вместо этого из Вашингтона в адрес России "льется грязь и оскорбления по любому поводу", добавил Антонов. "Последнее время американский официоз стал признавать, что фронт трещит. Начинает сыпаться. Постоянно слышим об успехах российских войск по освобождению населенных пунктов по линии соприкосновения. (В США признают), что в будущем ситуация будет усугубляться. Киев близок к серьезному поражению", - указал глава российской дипмиссии в США. "…Америка избрала Украину в качестве средства и, если хотите, оружия против нашей страны. Реализована давняя мечта русофобов. Славяне убивают славян. Жители постсоветской республики отравлены русофобией. Задача – ослабить, обескровить, а лучший вариант – раздробить Россию. А для этого все средства хороши", - сказал Антонов.
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
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в мире, россия, сша, киев, анатолий антонов, украина
В мире, Россия, США, Киев, Анатолий Антонов, Украина
В США стали признавать поражения Украины, заявил Антонов
Антонов: в США стали признавать, что украинский фронт трещит и сыпется
ВАШИНГТОН, 16 мар – РИА Новости. США выбрали Киев как оружие против России, при этом там в последнее время признают, что украинский фронт "трещит и сыпется", заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Дипломат обратил внимание, что российская сторона не услышала ни одного слова сожаления со стороны властей США по поводу убийства граждан РФ. Вместо этого из Вашингтона в адрес России "льется грязь и оскорбления по любому поводу", добавил Антонов.
Победим в другой раз: Запад признает неизбежность отречения от Украины
"Последнее время американский официоз стал признавать, что фронт трещит. Начинает сыпаться. Постоянно слышим об успехах российских войск по освобождению населенных пунктов по линии соприкосновения. (В США признают), что в будущем ситуация будет усугубляться. Киев близок к серьезному поражению", - указал глава российской дипмиссии в США.
"…Америка
избрала Украину
в качестве средства и, если хотите, оружия против нашей страны. Реализована давняя мечта русофобов. Славяне убивают славян. Жители постсоветской республики отравлены русофобией. Задача – ослабить, обескровить, а лучший вариант – раздробить Россию. А для этого все средства хороши", - сказал Антонов.
Украине предложено капитулировать