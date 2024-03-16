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Пушков усомнился в заявлениях Макрона об угрозе поражения Украины
Пушков усомнился в заявлениях Макрона об угрозе поражения Украины - РИА Новости, 16.03.2024
Пушков усомнился в заявлениях Макрона об угрозе поражения Украины
Сенатор Алексей Пушков заявил в своем Telegram-канале, что не считает серьезным заявление президента Франции Эммануэля Макрона об угрозе для Франции из-за... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T02:35
2024-03-16T02:35
2024-03-16T02:36
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков заявил в своем Telegram-канале, что не считает серьезным заявление президента Франции Эммануэля Макрона об угрозе для Франции из-за поражения Украины. Макрон в четверг в интервью телеканалу France 2 заявил, что нынешний конфликт на Украине имеет экзистенциальное значение для Европы и Франции. Он признал, что для ВСУ сложилась трудная ситуация на фронте, а контрнаступление прошло не так, как ожидалось. При этом он добавил, что Париж никогда не возьмет на себя инициативу в военных действиях на Украине. "Макрон усмотрел в поражении Украины "экзистенциальную угрозу" для Франции. Экзистенциальную - то есть представляющую угрозу для самого существования Франции! Но как может быть опасным для Франции поражение далекой страны, находящейся от нее в 2,5 тысячах километров и никогда не имевшей для Франции никакого значения, даже торгового?!" - написал Пушков. По словам сенатора, даже в самые благополучные времена экономические отношения этих двух стран не были сильно развиты: "На Украину приходилось только 0,2% экспорта и 0,1% импорта Франции". "В целом, если судить по заявлениям самого Макрона и истерическим выкрикам его премьера, создается ощущение, что некие влиятельные международные силы дали им задание: начать готовить Европу к посылке войск на Украину", - заключил Пушков.
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
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в мире, франция, украина, европа, эммануэль макрон, алексей пушков, вооруженные силы украины
В мире, Франция, Украина, Европа, Эммануэль Макрон, Алексей Пушков, Вооруженные силы Украины
Пушков усомнился в заявлениях Макрона об угрозе поражения Украины
Пушков усомнился, что Макрон считает поражение Украины угрозой для Франции
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости.
Сенатор Алексей Пушков заявил в своем Telegram-канале
, что не считает серьезным заявление президента Франции Эммануэля Макрона об угрозе для Франции из-за поражения Украины.
Макрон в четверг в интервью телеканалу France 2 заявил, что нынешний конфликт на Украине имеет экзистенциальное значение для Европы
и Франции. Он признал, что для ВСУ
сложилась трудная ситуация на фронте, а контрнаступление прошло не так, как ожидалось. При этом он добавил, что Париж
никогда не возьмет на себя инициативу в военных действиях на Украине.
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"Макрон усмотрел в поражении Украины "экзистенциальную угрозу" для Франции. Экзистенциальную - то есть представляющую угрозу для самого существования Франции! Но как может быть опасным для Франции поражение далекой страны, находящейся от нее в 2,5 тысячах километров и никогда не имевшей для Франции никакого значения, даже торгового?!" - написал Пушков.
По словам сенатора, даже в самые благополучные времена экономические отношения этих двух стран не были сильно развиты: "На Украину приходилось только 0,2% экспорта и 0,1% импорта Франции".
"В целом, если судить по заявлениям самого Макрона и истерическим выкрикам его премьера, создается ощущение, что некие влиятельные международные силы дали им задание: начать готовить Европу к посылке войск на Украину", - заключил Пушков.
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