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В Финляндии допустили возможность отправки войск на Украину, пишут СМИ - РИА Новости, 16.03.2024
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00:57 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/ukraina-1933400207.html
В Финляндии допустили возможность отправки войск на Украину, пишут СМИ
В Финляндии допустили возможность отправки войск на Украину, пишут СМИ - РИА Новости, 16.03.2024
В Финляндии допустили возможность отправки войск на Украину, пишут СМИ
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призвала не исключать возможность отправки западных войск на Украину в долгосрочной перспективе, сообщает... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T00:57
2024-03-16T00:57
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призвала не исключать возможность отправки западных войск на Украину в долгосрочной перспективе, сообщает издание Politico. "Западным странам, включая Соединенные Штаты, не следует так категорично выступать против идеи отправки войск на Украину, если условия ухудшатся", - пишет издание со ссылкой на слова Валтонен. По мнению министра, не следует исключать такую возможность в долгосрочной перспективе, "потому что мы никогда не знаем, какой серьезной станет ситуация". "Однако финская позиция ясна: сейчас мы не отправляем никакие войска и не желаем это обсуждать", - добавила она. После конференции по поддержке Украины в Париже в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Слова Макрона о возможной отправке войск на Украину подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры французских партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт и в легкомыслии, упрекнув его в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. В то же время агрессивную риторику Макрона поддержали представители прибалтийских государств, а также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". В интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент РФ Владимир Путин заявил, что у Макрона есть некоторая обида на Москву за то, что Россия якобы выдавливает Францию из Африки. На самом деле российская сторона никого не выдавливала, а африканские страны самостоятельно выбирали сотрудничество с российскими экономическими операторами, подчеркнул президент. Путин прокомментировал и недавние антироссийские выпады Макрона по украинскому вопросу. Российский лидер предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
https://ria.ru/20240312/repetitsiya-1932341181.html
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в мире, украина, франция, финляндия, нато
В мире, Украина, Франция, Финляндия, НАТО
В Финляндии допустили возможность отправки войск на Украину, пишут СМИ

Politico: глава МИД Финляндии допустила возможность отправки войск на Украину

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призвала не исключать возможность отправки западных войск на Украину в долгосрочной перспективе, сообщает издание Politico.
"Западным странам, включая Соединенные Штаты, не следует так категорично выступать против идеи отправки войск на Украину, если условия ухудшатся", - пишет издание со ссылкой на слова Валтонен.
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По мнению министра, не следует исключать такую возможность в долгосрочной перспективе, "потому что мы никогда не знаем, какой серьезной станет ситуация".
"Однако финская позиция ясна: сейчас мы не отправляем никакие войска и не желаем это обсуждать", - добавила она.
После конференции по поддержке Украины в Париже в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.
Слова Макрона о возможной отправке войск на Украину подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры французских партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт и в легкомыслии, упрекнув его в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. В то же время агрессивную риторику Макрона поддержали представители прибалтийских государств, а также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
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В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
В интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент РФ Владимир Путин заявил, что у Макрона есть некоторая обида на Москву за то, что Россия якобы выдавливает Францию из Африки. На самом деле российская сторона никого не выдавливала, а африканские страны самостоятельно выбирали сотрудничество с российскими экономическими операторами, подчеркнул президент.
Путин прокомментировал и недавние антироссийские выпады Макрона по украинскому вопросу. Российский лидер предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
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