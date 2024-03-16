В Финляндии допустили возможность отправки войск на Украину, пишут СМИ
Politico: глава МИД Финляндии допустила возможность отправки войск на Украину
Флаг Финляндии. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призвала не исключать возможность отправки западных войск на Украину в долгосрочной перспективе, сообщает издание Politico.
"Западным странам, включая Соединенные Штаты, не следует так категорично выступать против идеи отправки войск на Украину, если условия ухудшатся", - пишет издание со ссылкой на слова Валтонен.
По мнению министра, не следует исключать такую возможность в долгосрочной перспективе, "потому что мы никогда не знаем, какой серьезной станет ситуация".
"Однако финская позиция ясна: сейчас мы не отправляем никакие войска и не желаем это обсуждать", - добавила она.
После конференции по поддержке Украины в Париже в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.
Слова Макрона о возможной отправке войск на Украину подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры французских партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт и в легкомыслии, упрекнув его в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. В то же время агрессивную риторику Макрона поддержали представители прибалтийских государств, а также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
В интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент РФ Владимир Путин заявил, что у Макрона есть некоторая обида на Москву за то, что Россия якобы выдавливает Францию из Африки. На самом деле российская сторона никого не выдавливала, а африканские страны самостоятельно выбирали сотрудничество с российскими экономическими операторами, подчеркнул президент.
Путин прокомментировал и недавние антироссийские выпады Макрона по украинскому вопросу. Российский лидер предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.