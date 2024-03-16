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Правительство Уэльса впервые возглавит темнокожий политик - РИА Новости, 16.03.2024
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16:53 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/uels-1933518220.html
Правительство Уэльса впервые возглавит темнокожий политик
Правительство Уэльса впервые возглавит темнокожий политик - РИА Новости, 16.03.2024
Правительство Уэльса впервые возглавит темнокожий политик
Министр экономики в правительстве Уэльса Вон Гетинг был избран новым лидером правящей в регионе Лейбористской партии Уэльса, он возглавит местное правительство... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T16:53
2024-03-16T16:53
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Министр экономики в правительстве Уэльса Вон Гетинг был избран новым лидером правящей в регионе Лейбористской партии Уэльса, он возглавит местное правительство и станет первым темнокожим политиком на посту первого министра, сообщил в субботу телеканал Sky News. В минувшем декабре действующий первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд объявил об уходе в отставку. Он заявил, что продолжит исполнять свои обязанности главы правительства и лидера партии до марта 2024 года. "Вон Гетинг станет следующим первым министром Уэльса после победы в гонке за лидерство Лейбористской партии. Пятидесятилетний господин Гетинг также станет первым темнокожим мужчиной на этом посту и первым темнокожим лидером в европейской стране", - говорится в сообщении телеканала. Гетинг набрал на выборах 51,7% голосов, опередив своего единственного соперника, министра образования Уэльса Джереми Майлса, передает Sky News. В среду в парламенте Уэльса состоится голосование, на котором нового партийного лидера утвердят на должность первого министра, говорится в материале. Вон Гетинг родился в Замбии в семье замбийской работницы фермы и ветеринара из Уэльса, позднее они переехали в Великобританию. В университете будущий первый министр изучал право и активно занимался профсоюзной деятельностью, став первым темнокожим председателем Национального союза студентов Уэльса. В 2008 году Гетинг также стал самым молодым председателем уэльского конгресса профсоюзов. В 2011 году он был впервые избран в региональный парламент (Сенедд) и уже через два года стал первым темнокожим министром в одном из автономных правительств в составе Великобритании (Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия). С 2016 по 2021 год Гетинг возглавлял министерство здравоохранения Уэльса, а затем региональное министерство финансов.
https://ria.ru/20240228/fermery-1930074978.html
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в мире, уэльс, великобритания, замбия
В мире, Уэльс, Великобритания, Замбия
Правительство Уэльса впервые возглавит темнокожий политик

Новым лидером правящей в Уэльсе партии стал Гетинг, он возглавит правительство

© Фото : Vaughan Gething Министр экономики в правительстве Уэльса Вон Гетинг
Министр экономики в правительстве Уэльса Вон Гетинг - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© Фото : Vaughan Gething
Министр экономики в правительстве Уэльса Вон Гетинг. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Министр экономики в правительстве Уэльса Вон Гетинг был избран новым лидером правящей в регионе Лейбористской партии Уэльса, он возглавит местное правительство и станет первым темнокожим политиком на посту первого министра, сообщил в субботу телеканал Sky News.
В минувшем декабре действующий первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд объявил об уходе в отставку. Он заявил, что продолжит исполнять свои обязанности главы правительства и лидера партии до марта 2024 года.
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"Вон Гетинг станет следующим первым министром Уэльса после победы в гонке за лидерство Лейбористской партии. Пятидесятилетний господин Гетинг также станет первым темнокожим мужчиной на этом посту и первым темнокожим лидером в европейской стране", - говорится в сообщении телеканала.
Гетинг набрал на выборах 51,7% голосов, опередив своего единственного соперника, министра образования Уэльса Джереми Майлса, передает Sky News.
В среду в парламенте Уэльса состоится голосование, на котором нового партийного лидера утвердят на должность первого министра, говорится в материале.
Вон Гетинг родился в Замбии в семье замбийской работницы фермы и ветеринара из Уэльса, позднее они переехали в Великобританию. В университете будущий первый министр изучал право и активно занимался профсоюзной деятельностью, став первым темнокожим председателем Национального союза студентов Уэльса. В 2008 году Гетинг также стал самым молодым председателем уэльского конгресса профсоюзов.
В 2011 году он был впервые избран в региональный парламент (Сенедд) и уже через два года стал первым темнокожим министром в одном из автономных правительств в составе Великобритании (Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия). С 2016 по 2021 год Гетинг возглавлял министерство здравоохранения Уэльса, а затем региональное министерство финансов.
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