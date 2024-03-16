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"Очень тревожно". На Западе шокированы ударом по боевикам "Кракена" - РИА Новости, 16.03.2024
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22:40 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/udar-1933574044.html
"Очень тревожно". На Западе шокированы ударом по боевикам "Кракена"
"Очень тревожно". На Западе шокированы ударом по боевикам "Кракена" - РИА Новости, 16.03.2024
"Очень тревожно". На Западе шокированы ударом по боевикам "Кракена"
Россия обладает разведывательными данными обо всех действиях противника, поэтому она может наносить чувствительные удары по таким соединениям ВСУ, как "Кракен", РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T22:40
2024-03-16T22:40
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Россия обладает разведывательными данными обо всех действиях противника, поэтому она может наносить чувствительные удары по таким соединениям ВСУ, как "Кракен", заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Совершенно ясно теперь, что у русских есть потрясающее количество разведывательной информации о том, что происходит на Украине. Они знают, где находится подразделение "Кракен", они знают, где военные ВСУ устраивают конфиденциальные собрания. Они могут проследить, где находятся зенитно-ракетные комплексы Patriot", — рассуждает эксперт.Как отметил Меркурис, на основе всех собранных данных Москва может действовать немедленно, наносить молниеносные удары."И это, на самом деле, довольно тревожно", — резюмировал он.Ранее в Минобороны сообщили о ликвидации 300 боевиков украинского формирования "Кракен". Как уточнил начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким, их уничтожили объемно-детонирующей бомбой весом полторы тонны.
https://ria.ru/20240316/ukraina-1933561458.html
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, москва
В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Москва
"Очень тревожно". На Западе шокированы ударом по боевикам "Кракена"

Меркурис: удар по "Кракену" говорит о колоссальном превосходстве РФ в разведке

© РИА НовостиАвиабомбы ФАБ-500
Авиабомбы ФАБ-500 - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости
Авиабомбы ФАБ-500. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Россия обладает разведывательными данными обо всех действиях противника, поэтому она может наносить чувствительные удары по таким соединениям ВСУ, как "Кракен", заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Совершенно ясно теперь, что у русских есть потрясающее количество разведывательной информации о том, что происходит на Украине. Они знают, где находится подразделение "Кракен", они знают, где военные ВСУ устраивают конфиденциальные собрания. Они могут проследить, где находятся зенитно-ракетные комплексы Patriot", — рассуждает эксперт.
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Как отметил Меркурис, на основе всех собранных данных Москва может действовать немедленно, наносить молниеносные удары.
"И это, на самом деле, довольно тревожно", — резюмировал он.
Ранее в Минобороны сообщили о ликвидации 300 боевиков украинского формирования "Кракен". Как уточнил начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким, их уничтожили объемно-детонирующей бомбой весом полторы тонны.
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