https://ria.ru/20240316/trutnev-1933485507.html

Вице-премьер Трутнев проголосовал на выборах президента России

Вице-премьер Трутнев проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 16.03.2024

Вице-премьер Трутнев проголосовал на выборах президента России

Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев проголосовал на выборах главы государства, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T14:15

2024-03-16T14:15

2024-03-16T15:28

выборы президента россии — 2024

политика

россия

дальний восток

юрий трутнев

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933497624_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6676c14da98a6f48b947a129a6381283.jpg

МОСКВА, 16 мар- РИА Новости. Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев проголосовал на выборах главы государства, передает корреспондент РИА Новости. Трутнев голосовал в субботу, 16 марта, на избирательном участке, расположенном в московской школе №1517. "Приглашаю всех проголосовать. И отдельно хочу обратиться к жителям Дальнего Востока - это сегодня моя сфера ответственности - пожалуйста, приходите на выборы", - сказал Трутнев. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/vybory-1933453583.html

россия

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Трутнев на выборах главы государства Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев проголосовал на выборах главы государства и призвал всех жителей Дальнего Востока прийти на участки 2024-03-16T14:15 true PT0M59S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, дальний восток, юрий трутнев, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф