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СМИ: правящая коалиция ФРГ поддержала поставки Taurus ВСУ в Европарламенте - РИА Новости, 17.03.2024
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18:36 16.03.2024 (обновлено: 00:51 17.03.2024)
https://ria.ru/20240316/taurus-1933542560.html
СМИ: правящая коалиция ФРГ поддержала поставки Taurus ВСУ в Европарламенте
СМИ: правящая коалиция ФРГ поддержала поставки Taurus ВСУ в Европарламенте - РИА Новости, 17.03.2024
СМИ: правящая коалиция ФРГ поддержала поставки Taurus ВСУ в Европарламенте
Подавляющее большинство депутатов из правящей коалиции Германии проголосовали в Европарламенте за поставку Киеву крылатых ракет Taurus, сообщило издание Bild. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-16T18:36
2024-03-17T00:51
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Подавляющее большинство депутатов из правящей коалиции Германии проголосовали в Европарламенте за поставку Киеву крылатых ракет Taurus, сообщило издание Bild."Одобрение (поставки Taurus Киеву. — Прим. ред.) было значительным во всех политических группах фракции: 451 голос — за, 46 голосов — против. И 49 человек воздержались от голосования", — говорится в публикации. По информации СМИ, в резолюции речь шла в том числе о том, что Украина очень нуждается в высокотехнологичных системах ПВО и крылатых ракетах большой дальности, "таких как Taurus, Storm Shadow и Scalp". Кроме того, упоминались современные боевые самолеты, различные виды артиллерии и боеприпасов, а также беспилотники.В минувший четверг бундестаг снова проголосовал против выдвинутого второй раз блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) проекта резолюции с требованием к правительству Германии начать поставки Украине крылатых ракет Taurus.На прошлой неделе глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон готов помочь Берлину в решении проблем, мешающих поставкам Taurus, и предложил "круговой обмен", при котором Германия отправляла бы свои ракеты королевству, а оно взамен передавало бы ВСУ Storm Shadow.Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок поддержала эту идею, отметив, что такая практика уже применялась. При этом глава Минобороны Борис Писториус, наоборот, выступил против.Канцлер Германии Олаф Шольц после утечки разговора офицеров бундесвера с обсуждением, в частности, ударов по Крымскому мосту также не поддержал отправку Taurus на Украину. По его словам, для контроля применения этих снарядов необходимо присутствие немецких солдат, а это стало бы нарушением красных линий и сделало бы ФРГ участницей боевых действий.
https://ria.ru/20240316/primenenie-1933520700.html
https://ria.ru/20240314/konflikt-1933049937.html
https://ria.ru/20240316/sholts-1933478650.html
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в мире, украина, германия, россия, сергей лавров, европарламент, хдс/хсс
В мире, Украина, Германия, Россия, Сергей Лавров, Европарламент, ХДС/ХСС
СМИ: правящая коалиция ФРГ поддержала поставки Taurus ВСУ в Европарламенте

Bild: депутаты правящей коалиции ФРГ проголосовала в ЕП за передачу TAURUS Киеву

CC BY-SA 3.0 / Philipp Hayer / Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии с двумя крылатыми ракетами Taurus
Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии с двумя крылатыми ракетами Taurus - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
CC BY-SA 3.0 / Philipp Hayer /
Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии с двумя крылатыми ракетами Taurus. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Подавляющее большинство депутатов из правящей коалиции Германии проголосовали в Европарламенте за поставку Киеву крылатых ракет Taurus, сообщило издание Bild.
«
"Одобрение (поставки Taurus Киеву. — Прим. ред.) было значительным во всех политических группах фракции: 451 голос — за, 46 голосов — против. И 49 человек воздержались от голосования", — говорится в публикации.
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По информации СМИ, в резолюции речь шла в том числе о том, что Украина очень нуждается в высокотехнологичных системах ПВО и крылатых ракетах большой дальности, "таких как Taurus, Storm Shadow и Scalp". Кроме того, упоминались современные боевые самолеты, различные виды артиллерии и боеприпасов, а также беспилотники.
В минувший четверг бундестаг снова проголосовал против выдвинутого второй раз блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) проекта резолюции с требованием к правительству Германии начать поставки Украине крылатых ракет Taurus.

Taurus KEPD 350/150 — немецко-шведская крылатая ракета большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов по высокозащищенным целям без захода самолета-носителя в зону ПВО противника.

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На прошлой неделе глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон готов помочь Берлину в решении проблем, мешающих поставкам Taurus, и предложил "круговой обмен", при котором Германия отправляла бы свои ракеты королевству, а оно взамен передавало бы ВСУ Storm Shadow.
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок поддержала эту идею, отметив, что такая практика уже применялась. При этом глава Минобороны Борис Писториус, наоборот, выступил против.
Канцлер Германии Олаф Шольц после утечки разговора офицеров бундесвера с обсуждением, в частности, ударов по Крымскому мосту также не поддержал отправку Taurus на Украину. По его словам, для контроля применения этих снарядов необходимо присутствие немецких солдат, а это стало бы нарушением красных линий и сделало бы ФРГ участницей боевых действий.
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