https://ria.ru/20240316/taurus-1933542560.html

СМИ: правящая коалиция ФРГ поддержала поставки Taurus ВСУ в Европарламенте

СМИ: правящая коалиция ФРГ поддержала поставки Taurus ВСУ в Европарламенте - РИА Новости, 17.03.2024

СМИ: правящая коалиция ФРГ поддержала поставки Taurus ВСУ в Европарламенте

Подавляющее большинство депутатов из правящей коалиции Германии проголосовали в Европарламенте за поставку Киеву крылатых ракет Taurus, сообщило издание Bild. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-16T18:36

2024-03-16T18:36

2024-03-17T00:51

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Подавляющее большинство депутатов из правящей коалиции Германии проголосовали в Европарламенте за поставку Киеву крылатых ракет Taurus, сообщило издание Bild."Одобрение (поставки Taurus Киеву. — Прим. ред.) было значительным во всех политических группах фракции: 451 голос — за, 46 голосов — против. И 49 человек воздержались от голосования", — говорится в публикации. По информации СМИ, в резолюции речь шла в том числе о том, что Украина очень нуждается в высокотехнологичных системах ПВО и крылатых ракетах большой дальности, "таких как Taurus, Storm Shadow и Scalp". Кроме того, упоминались современные боевые самолеты, различные виды артиллерии и боеприпасов, а также беспилотники.В минувший четверг бундестаг снова проголосовал против выдвинутого второй раз блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) проекта резолюции с требованием к правительству Германии начать поставки Украине крылатых ракет Taurus.На прошлой неделе глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон готов помочь Берлину в решении проблем, мешающих поставкам Taurus, и предложил "круговой обмен", при котором Германия отправляла бы свои ракеты королевству, а оно взамен передавало бы ВСУ Storm Shadow.Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок поддержала эту идею, отметив, что такая практика уже применялась. При этом глава Минобороны Борис Писториус, наоборот, выступил против.Канцлер Германии Олаф Шольц после утечки разговора офицеров бундесвера с обсуждением, в частности, ударов по Крымскому мосту также не поддержал отправку Taurus на Украину. По его словам, для контроля применения этих снарядов необходимо присутствие немецких солдат, а это стало бы нарушением красных линий и сделало бы ФРГ участницей боевых действий.

https://ria.ru/20240316/primenenie-1933520700.html

https://ria.ru/20240314/konflikt-1933049937.html

https://ria.ru/20240316/sholts-1933478650.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, германия, россия, сергей лавров, европарламент, хдс/хсс