https://ria.ru/20240316/tatarstan-1933513458.html

Более половины избирателей Татарстана проголосовали на выборах

Более половины избирателей Татарстана проголосовали на выборах - РИА Новости, 16.03.2024

Более половины избирателей Татарстана проголосовали на выборах

Явка на выборах президента РФ в Татарстане на 15.00 второго дня голосования составила 54,5%, сообщил представитель Центризбиркома республики. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T16:30

2024-03-16T16:30

2024-03-16T16:30

выборы президента россии — 2024

политика

россия

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 15 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Татарстане на 15.00 второго дня голосования составила 54,5%, сообщил представитель Центризбиркома республики. "По данным системы ГАС "Выборы", на 15.00 часов 16 марта явка на выборах президента России в Татарстане составляет 54,5%", - сказал собеседник агентства. Ранее председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев отмечал, что голосование проходит в штатном режиме, нарушений, влияющих на ход голосования, не зафиксировано. По данным Центризбиркома Татарстана, на 1 января 2024 года право участия в голосовании имеют 2 928 633 жителей республики. Голосование обеспечивают 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, открыто 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, СИЗО, на вокзале, в аэропорту. В республике работают более 16 тысяч наблюдателей, в том числе иностранных. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

россия

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, россия, республика татарстан (татарстан)