https://ria.ru/20240316/tatarstan-1933499433.html
Избирателей Татарстана предостерегли от совершения преступлений на участках
Избирателей Татарстана предостерегли от совершения преступлений на участках - РИА Новости, 16.03.2024
Избирателей Татарстана предостерегли от совершения преступлений на участках
Председатель Центризбиркома Татарстана Андрей Кондратьев предостерег избирателей республики от совершения преступлений на участках, призвал не поддаваться на... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T15:27
2024-03-16T15:27
2024-03-16T15:29
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КАЗАНЬ, 16 мар – РИА Новости. Председатель Центризбиркома Татарстана Андрей Кондратьев предостерег избирателей республики от совершения преступлений на участках, призвал не поддаваться на провокации. "Люди шли на намеренную провокацию, на уголовное преступление. Они заливали урны краской, поджигали урны. Они все задержаны, хочу сказать, дают показания. И многие из них даже не знали, что это действительно уголовное преступление. Они шли по указке "кукловода", - сказал Кондратьев журналистам во время голосования на одном из участков. По мнению главы ЦИК Татарстана, данные уголовные преступления должны быть жестко наказаны. "Они хотели нарушить голосование на избирательном участке… хотели украсть голоса у своих сограждан, у своих соседей, родных, друзей. Это самое отвратительное. Хочу предостеречь всех: не поддавайтесь на провокации, кто бы ни звонил, кто бы что ни говорил", - призвал Кондратьев. Он подчеркнул, что избирательный участок - это зона доброжелательности, положительной атмосферы и закона. В Татарстане, по информации Кондратьева, голосование проходит в штатном режиме, не выявлено ни одного нарушения, влияющего на результаты голосования. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф, владислав даванков, цик рф, выборы президента рф
Республика Татарстан, Политика, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ, Владислав Даванков, ЦИК РФ, Выборы президента РФ
Избирателей Татарстана предостерегли от совершения преступлений на участках
ЦИК Татарстана предостерег избирателей от совершения преступлений на участках
КАЗАНЬ, 16 мар – РИА Новости. Председатель Центризбиркома Татарстана Андрей Кондратьев предостерег избирателей республики от совершения преступлений на участках, призвал не поддаваться на провокации.
"Люди шли на намеренную провокацию, на уголовное преступление. Они заливали урны краской, поджигали урны. Они все задержаны, хочу сказать, дают показания. И многие из них даже не знали, что это действительно уголовное преступление. Они шли по указке "кукловода", - сказал Кондратьев журналистам во время голосования на одном из участков.
Глава Татарстана призвал жителей республики прийти на выборы
По мнению главы ЦИК Татарстана, данные уголовные преступления должны быть жестко наказаны.
«
"Они хотели нарушить голосование на избирательном участке… хотели украсть голоса у своих сограждан, у своих соседей, родных, друзей. Это самое отвратительное. Хочу предостеречь всех: не поддавайтесь на провокации, кто бы ни звонил, кто бы что ни говорил", - призвал Кондратьев.
Он подчеркнул, что избирательный участок - это зона доброжелательности, положительной атмосферы и закона.
В Татарстане, по информации Кондратьева, голосование проходит в штатном режиме, не выявлено ни одного нарушения, влияющего на результаты голосования.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ
кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
.
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