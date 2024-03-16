Атакованное рядом с Йеменом судно оказалось танкером, пишут СМИ
Reuters: атакованное у берегов йеменской Ходейды судно оказалось танкером
© AP Photo / Indian NavyТанкер в Аденском заливе горит после поражения ракетой, выпущенной йеменскими повстанцами-хуситами
© AP Photo / Indian Navy
Танкер в Аденском заливе горит после поражения ракетой, выпущенной йеменскими повстанцами-хуситами. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Судно, которое подверглось атаке у берегов йеменского порта Ходейда, оказалось танкером для перевозки сжиженных нефтяных газов, рядом с ним произошли два взрыва, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на британскую компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности.
Ранее компания сообщила, что примерно в 148 километрах к северо-западу от йеменского порта Ходейда было атаковано судно, экипаж при этом не пострадал. После этого управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах сообщило, что получило информацию об одном взрыве, которое в отдалении заметило судно, находившееся приблизительно в 120 километрах от Йемена.
"Танкер для перевозки сжиженных нефтяных газов под флагом Маршалловых островов сообщил о двух взрывах рядом с судном в то время, как он следовал вдоль берега йеменского портового горда Ходейда", - передает агентство со ссылкой на компанию.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решил приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.