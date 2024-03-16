https://ria.ru/20240316/sudno-1933403420.html

Атакованное рядом с Йеменом судно оказалось танкером, пишут СМИ

Атакованное рядом с Йеменом судно оказалось танкером, пишут СМИ - РИА Новости, 16.03.2024

Атакованное рядом с Йеменом судно оказалось танкером, пишут СМИ

Судно, которое подверглось атаке у берегов йеменского порта Ходейда, оказалось танкером для перевозки сжиженных нефтяных газов, рядом с ним произошли два... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T02:20

2024-03-16T02:20

2024-03-16T02:20

в мире

красное море

йемен

ходейда (город)

ансар алла

военная операция сша и британии в йемене

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925927297_0:447:2000:1572_1920x0_80_0_0_4b3cbf6f25377cb0b7a2931c29d6f430.jpg

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Судно, которое подверглось атаке у берегов йеменского порта Ходейда, оказалось танкером для перевозки сжиженных нефтяных газов, рядом с ним произошли два взрыва, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на британскую компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности. Ранее компания сообщила, что примерно в 148 километрах к северо-западу от йеменского порта Ходейда было атаковано судно, экипаж при этом не пострадал. После этого управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах сообщило, что получило информацию об одном взрыве, которое в отдалении заметило судно, находившееся приблизительно в 120 километрах от Йемена. "Танкер для перевозки сжиженных нефтяных газов под флагом Маршалловых островов сообщил о двух взрывах рядом с судном в то время, как он следовал вдоль берега йеменского портового горда Ходейда", - передает агентство со ссылкой на компанию. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решил приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240314/khusity-1932840663.html

https://ria.ru/20240315/ataka-1933272021.html

красное море

йемен

ходейда (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, красное море, йемен, ходейда (город), ансар алла, военная операция сша и британии в йемене