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В Брянской области уничтожили украинский беспилотник "Стриж" - РИА Новости, 16.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:43 16.03.2024 (обновлено: 11:01 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/strizh-1933421180.html
В Брянской области уничтожили украинский беспилотник "Стриж"
В Брянской области уничтожили украинский беспилотник "Стриж" - РИА Новости, 16.03.2024
В Брянской области уничтожили украинский беспилотник "Стриж"
Силы ПВО сбили в Брянской области украинский реактивный беспилотник самолетного типа "Стриж", сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T08:43
2024-03-16T11:01
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
украина
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости.Силы ПВО сбили в Брянской области украинский реактивный беспилотник самолетного типа "Стриж", сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале."Сегодня утром была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА", — написал он.Губернатор уточнил, что "Стриж" сбили при пересечении российской границы над Стародубским округом.Во время атаки никто не пострадал, разрушений также нет, уточнил Богомаз.На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.ВСУ практически ежедневно обстреливают российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Силы ПВО отражают атаки противника.
https://ria.ru/20240316/bespilotniki-1933418492.html
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брянская область
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брянская область, александр богомаз, украина
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Украина
В Брянской области уничтожили украинский беспилотник "Стриж"

Богомаз: в Брянской области уничтожили украинский беспилотник "Стриж"

© Фото : AV БогомаZ/TelegramУничтоженный беспилотник самолётного типа "Стриж" в Брянской области, запущенный ВСУ
Уничтоженный беспилотник самолётного типа Стриж в Брянской области, запущенный ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© Фото : AV БогомаZ/Telegram
Уничтоженный беспилотник самолётного типа "Стриж" в Брянской области, запущенный ВСУ
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости.Силы ПВО сбили в Брянской области украинский реактивный беспилотник самолетного типа "Стриж", сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале.
"Сегодня утром была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА", — написал он.
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Губернатор уточнил, что "Стриж" сбили при пересечении российской границы над Стародубским округом.
Во время атаки никто не пострадал, разрушений также нет, уточнил Богомаз.
На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
ВСУ практически ежедневно обстреливают российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Силы ПВО отражают атаки противника.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр БогомазУкраина
 
 
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