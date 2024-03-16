https://ria.ru/20240316/strizh-1933421180.html

В Брянской области уничтожили украинский беспилотник "Стриж"

В Брянской области уничтожили украинский беспилотник "Стриж" - РИА Новости, 16.03.2024

В Брянской области уничтожили украинский беспилотник "Стриж"

Силы ПВО сбили в Брянской области украинский реактивный беспилотник самолетного типа "Стриж", сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T08:43

2024-03-16T08:43

2024-03-16T11:01

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933426923_0:62:959:601_1920x0_80_0_0_4f0e14c9dceac03ab29d4705cf073be7.jpg

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости.Силы ПВО сбили в Брянской области украинский реактивный беспилотник самолетного типа "Стриж", сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале."Сегодня утром была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА", — написал он.Губернатор уточнил, что "Стриж" сбили при пересечении российской границы над Стародубским округом.Во время атаки никто не пострадал, разрушений также нет, уточнил Богомаз.На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.ВСУ практически ежедневно обстреливают российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Силы ПВО отражают атаки противника.

https://ria.ru/20240316/bespilotniki-1933418492.html

https://ria.ru/20240315/bespilotnik-1933199004.html

брянская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

брянская область, александр богомаз, украина