https://ria.ru/20240316/strizh-1933421180.html
В Брянской области уничтожили украинский беспилотник "Стриж"
В Брянской области уничтожили украинский беспилотник "Стриж" - РИА Новости, 16.03.2024
В Брянской области уничтожили украинский беспилотник "Стриж"
Силы ПВО сбили в Брянской области украинский реактивный беспилотник самолетного типа "Стриж", сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T08:43
2024-03-16T08:43
2024-03-16T11:01
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
украина
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости.Силы ПВО сбили в Брянской области украинский реактивный беспилотник самолетного типа "Стриж", сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале."Сегодня утром была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА", — написал он.Губернатор уточнил, что "Стриж" сбили при пересечении российской границы над Стародубским округом.Во время атаки никто не пострадал, разрушений также нет, уточнил Богомаз.На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.ВСУ практически ежедневно обстреливают российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Силы ПВО отражают атаки противника.
https://ria.ru/20240316/bespilotniki-1933418492.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, александр богомаз, украина
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Украина
В Брянской области уничтожили украинский беспилотник "Стриж"
Богомаз: в Брянской области уничтожили украинский беспилотник "Стриж"
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости.
Силы ПВО сбили в Брянской области украинский реактивный беспилотник самолетного типа "Стриж", сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале
.
"Сегодня утром была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА", — написал он.
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Губернатор уточнил, что "Стриж" сбили при пересечении российской границы над Стародубским округом.
Во время атаки никто не пострадал, разрушений также нет, уточнил Богомаз.
На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
ВСУ практически ежедневно обстреливают российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Силы ПВО отражают атаки противника.
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