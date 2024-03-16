https://ria.ru/20240316/ssha-1933411279.html

Посол в США рассказал, как Вашингтон отвергает диалог с Россией

Посол в США рассказал, как Вашингтон отвергает диалог с Россией - РИА Новости, 16.03.2024

Посол в США рассказал, как Вашингтон отвергает диалог с Россией

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что предлагаемый американцами диалог о стратегической стабильности представляет собой "пустышку" - он не только... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T06:16

2024-03-16T06:16

2024-03-16T06:16

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ВАШИНГТОН, 15 мар – РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что предлагаемый американцами диалог о стратегической стабильности представляет собой "пустышку" - он не только бесполезен, но и вреден, пока в Вашингтоне не пересмотрят свою внешнюю политику, где России отводится место врага."Все, что хотят в Вашингтоне, – это сдержать наше военно-технологическое развитие. Набросить проверочную сеть на наши стратегические наступательные вооружения, остановить их развитие, а некоторые из них запретить. А что хотят дать нам? Да ничего", - сказал Антонов в интервью РИА Новости.Он подчеркнул, что Россия никогда не отвергала разговор о стратегической стабильности и подчёркивала его важность при всех обстоятельствах - в годы холодной войны, в Карибский кризис и сейчас, когда речь могла бы идти о возобновлении взаимодействия в рамках ДСНВ и разработки документа ему на замену."Однако возможные переговоры должны быть честными, равноправными, без "двойного дна", на основе взаимности. Пока, если делать общий вывод из сказанного, нам предлагают пустышку. Диалог ради диалога", - сказал посол.Антонов высказался против диалога о стратегической стабильности в условиях, когда США продолжают поставки оружия на Украину, поощряют удары по стратегическим базам России, потворствуют террористическим действиям против простых россиян."В таких условиях разговор по стратегической стабильности не только бесполезен, но и вреден. Только тогда, когда американцы пересмотрят свою внешнюю политику, в которой России отводится место врага. Только тогда, когда признают российские национальные интересы и будут готовы к равноправному, взаимоуважительному диалогу, можно будет говорить о перспективах возобновления диалога", - сказал он.

https://ria.ru/20240314/peregovory-1932823263.html

https://ria.ru/20240313/katastrofa-1932588199.html

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россия, сша, украина, анатолий антонов, в мире