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Посол в США рассказал, как Вашингтон отвергает диалог с Россией - РИА Новости, 16.03.2024
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06:16 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/ssha-1933411279.html
Посол в США рассказал, как Вашингтон отвергает диалог с Россией
Посол в США рассказал, как Вашингтон отвергает диалог с Россией - РИА Новости, 16.03.2024
Посол в США рассказал, как Вашингтон отвергает диалог с Россией
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что предлагаемый американцами диалог о стратегической стабильности представляет собой "пустышку" - он не только... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T06:16
2024-03-16T06:16
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ВАШИНГТОН, 15 мар – РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что предлагаемый американцами диалог о стратегической стабильности представляет собой "пустышку" - он не только бесполезен, но и вреден, пока в Вашингтоне не пересмотрят свою внешнюю политику, где России отводится место врага."Все, что хотят в Вашингтоне, – это сдержать наше военно-технологическое развитие. Набросить проверочную сеть на наши стратегические наступательные вооружения, остановить их развитие, а некоторые из них запретить. А что хотят дать нам? Да ничего", - сказал Антонов в интервью РИА Новости.Он подчеркнул, что Россия никогда не отвергала разговор о стратегической стабильности и подчёркивала его важность при всех обстоятельствах - в годы холодной войны, в Карибский кризис и сейчас, когда речь могла бы идти о возобновлении взаимодействия в рамках ДСНВ и разработки документа ему на замену."Однако возможные переговоры должны быть честными, равноправными, без "двойного дна", на основе взаимности. Пока, если делать общий вывод из сказанного, нам предлагают пустышку. Диалог ради диалога", - сказал посол.Антонов высказался против диалога о стратегической стабильности в условиях, когда США продолжают поставки оружия на Украину, поощряют удары по стратегическим базам России, потворствуют террористическим действиям против простых россиян."В таких условиях разговор по стратегической стабильности не только бесполезен, но и вреден. Только тогда, когда американцы пересмотрят свою внешнюю политику, в которой России отводится место врага. Только тогда, когда признают российские национальные интересы и будут готовы к равноправному, взаимоуважительному диалогу, можно будет говорить о перспективах возобновления диалога", - сказал он.
https://ria.ru/20240314/peregovory-1932823263.html
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россия, сша, украина, анатолий антонов, в мире
Россия, США, Украина, Анатолий Антонов, В мире
Посол в США рассказал, как Вашингтон отвергает диалог с Россией

Антонов: США под видом разговора о стабильности предлагают России пустышку

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 мар – РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что предлагаемый американцами диалог о стратегической стабильности представляет собой "пустышку" - он не только бесполезен, но и вреден, пока в Вашингтоне не пересмотрят свою внешнюю политику, где России отводится место врага.
"Все, что хотят в Вашингтоне, – это сдержать наше военно-технологическое развитие. Набросить проверочную сеть на наши стратегические наступательные вооружения, остановить их развитие, а некоторые из них запретить. А что хотят дать нам? Да ничего", - сказал Антонов в интервью РИА Новости.
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Он подчеркнул, что Россия никогда не отвергала разговор о стратегической стабильности и подчёркивала его важность при всех обстоятельствах - в годы холодной войны, в Карибский кризис и сейчас, когда речь могла бы идти о возобновлении взаимодействия в рамках ДСНВ и разработки документа ему на замену.
"Однако возможные переговоры должны быть честными, равноправными, без "двойного дна", на основе взаимности. Пока, если делать общий вывод из сказанного, нам предлагают пустышку. Диалог ради диалога", - сказал посол.
Антонов высказался против диалога о стратегической стабильности в условиях, когда США продолжают поставки оружия на Украину, поощряют удары по стратегическим базам России, потворствуют террористическим действиям против простых россиян.
"В таких условиях разговор по стратегической стабильности не только бесполезен, но и вреден. Только тогда, когда американцы пересмотрят свою внешнюю политику, в которой России отводится место врага. Только тогда, когда признают российские национальные интересы и будут готовы к равноправному, взаимоуважительному диалогу, можно будет говорить о перспективах возобновления диалога", - сказал он.
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