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Антонов усомнился в договороспособности администрации Байдена - РИА Новости, 16.03.2024
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06:06 16.03.2024 (обновлено: 06:53 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/ssha-1933410868.html
Антонов усомнился в договороспособности администрации Байдена
Антонов усомнился в договороспособности администрации Байдена - РИА Новости, 16.03.2024
Антонов усомнился в договороспособности администрации Байдена
Посол России в США Анатолий Антонов заявил в интервью РИА Новости, что не считает договороспособной нынешнюю американскую администрацию, в том числе в свете... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T06:06
2024-03-16T06:53
анатолий антонов
россия
в мире
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ВАШИНГТОН, 16 мар — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил в интервью РИА Новости, что не считает договороспособной нынешнюю американскую администрацию, в том числе в свете предстоящих выборов. "Возникает простой вопрос — а договороспособна ли нынешняя администрация? Ответ отрицательный. Не хватит времени перечислять все договоры, из которых вышли американцы", — сказал он.Российский дипломат добавил, что ответственность лежит не только на демократах, но и республиканцах.&quot;Мы помним, что нынешняя администрация погружена в предвыборную гонку — а значит неизвестно, кто будет в январе в Белом доме. Так с кем же разговаривать?&quot; — спросил Антонов.Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Как ожидается, в случае выдвижения Дональда Трампа от Республиканской партии ему будет противостоять действующий глава государства Джо Байден. При этом Трампу, как свидетельствуют результаты социологических исследований, вполне по силам одержать победу в предвыборной гонке.После выхода из борьбы экс-постпреда США при ООН Никки Хейли Трамп остался единственным претендентом на выдвижение от партии на конвенции в июле. Помешать ему это сделать могут только форс-мажоры: продолжающиеся суды или, например, проблемы со здоровьем.
https://ria.ru/20240316/ssha-1933408521.html
https://ria.ru/20240309/bayden-1931936896.html
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анатолий антонов, россия, в мире, сша
Анатолий Антонов, Россия, В мире, США
Антонов усомнился в договороспособности администрации Байдена

Антонов заявил, что не считает договороспособной администрацию Байдена

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 мар — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил в интервью РИА Новости, что не считает договороспособной нынешнюю американскую администрацию, в том числе в свете предстоящих выборов.
"Возникает простой вопрос — а договороспособна ли нынешняя администрация? Ответ отрицательный. Не хватит времени перечислять все договоры, из которых вышли американцы", — сказал он.
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Российский дипломат добавил, что ответственность лежит не только на демократах, но и республиканцах.
«

"Мы помним, что нынешняя администрация погружена в предвыборную гонку — а значит неизвестно, кто будет в январе в Белом доме. Так с кем же разговаривать?" — спросил Антонов.

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Как ожидается, в случае выдвижения Дональда Трампа от Республиканской партии ему будет противостоять действующий глава государства Джо Байден. При этом Трампу, как свидетельствуют результаты социологических исследований, вполне по силам одержать победу в предвыборной гонке.
После выхода из борьбы экс-постпреда США при ООН Никки Хейли Трамп остался единственным претендентом на выдвижение от партии на конвенции в июле. Помешать ему это сделать могут только форс-мажоры: продолжающиеся суды или, например, проблемы со здоровьем.
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