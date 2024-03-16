https://ria.ru/20240316/ssha-1933410868.html

Антонов усомнился в договороспособности администрации Байдена

Антонов усомнился в договороспособности администрации Байдена - РИА Новости, 16.03.2024

Антонов усомнился в договороспособности администрации Байдена

Посол России в США Анатолий Антонов заявил в интервью РИА Новости, что не считает договороспособной нынешнюю американскую администрацию, в том числе в свете... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T06:06

2024-03-16T06:06

2024-03-16T06:53

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ВАШИНГТОН, 16 мар — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил в интервью РИА Новости, что не считает договороспособной нынешнюю американскую администрацию, в том числе в свете предстоящих выборов. "Возникает простой вопрос — а договороспособна ли нынешняя администрация? Ответ отрицательный. Не хватит времени перечислять все договоры, из которых вышли американцы", — сказал он.Российский дипломат добавил, что ответственность лежит не только на демократах, но и республиканцах."Мы помним, что нынешняя администрация погружена в предвыборную гонку — а значит неизвестно, кто будет в январе в Белом доме. Так с кем же разговаривать?" — спросил Антонов.Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Как ожидается, в случае выдвижения Дональда Трампа от Республиканской партии ему будет противостоять действующий глава государства Джо Байден. При этом Трампу, как свидетельствуют результаты социологических исследований, вполне по силам одержать победу в предвыборной гонке.После выхода из борьбы экс-постпреда США при ООН Никки Хейли Трамп остался единственным претендентом на выдвижение от партии на конвенции в июле. Помешать ему это сделать могут только форс-мажоры: продолжающиеся суды или, например, проблемы со здоровьем.

https://ria.ru/20240316/ssha-1933408521.html

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анатолий антонов, россия, в мире, сша