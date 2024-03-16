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Посол Антонов рассказал о россиянах в американских тюрьмах
Посол Антонов рассказал о россиянах в американских тюрьмах - РИА Новости, 16.03.2024
Посол Антонов рассказал о россиянах в американских тюрьмах
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил РИА Новости, что в американских тюрьмах содержатся около 120 россиян, дипмиссия добивается их освобождения. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T05:14
2024-03-16T05:14
2024-03-16T05:29
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ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил РИА Новости, что в американских тюрьмах содержатся около 120 россиян, дипмиссия добивается их освобождения. "В местных тюрьмах содержится около 120 россиян. Защита их прав и законных интересов – абсолютный приоритет работы посольства. Наша задача - сделать так, чтобы все они были освобождены. Хочу заверить, что росдипломаты внимательно следят за состоянием здоровья и условиями содержания соотечественников. Поддерживают с ними регулярные контакты по телефону. Осуществляют визиты в тюрьмы", - сказал Антонов. Он отметил, что в минувшем году российским дипломатам удалось посетить 25 россиян. "Ситуация со здоровьем у соотечественников тяжелая. Квалифицированная медицинская помощь им не предоставляется. Мы с таким положением дел никогда не смиримся. Будем последовательно и настойчиво добиваться соблюдения прав и законных интересов наших граждан", - добавил дипломат.
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в мире, анатолий антонов, сша, россия
В мире, Анатолий Антонов, США, Россия
Посол Антонов рассказал о россиянах в американских тюрьмах
Антонов: в тюрьмах США содержатся около 120 россиян, добиваемся их освобождения
ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил РИА Новости, что в американских тюрьмах содержатся около 120 россиян, дипмиссия добивается их освобождения.
"В местных тюрьмах содержится около 120 россиян. Защита их прав и законных интересов – абсолютный приоритет работы посольства. Наша задача - сделать так, чтобы все они были освобождены. Хочу заверить, что росдипломаты внимательно следят за состоянием здоровья и условиями содержания соотечественников. Поддерживают с ними регулярные контакты по телефону. Осуществляют визиты в тюрьмы", - сказал Антонов.
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Он отметил, что в минувшем году российским дипломатам удалось посетить 25 россиян.
"Ситуация со здоровьем у соотечественников тяжелая. Квалифицированная медицинская помощь им не предоставляется. Мы с таким положением дел никогда не смиримся. Будем последовательно и настойчиво добиваться соблюдения прав и законных интересов наших граждан", - добавил дипломат.
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