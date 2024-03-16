https://ria.ru/20240316/ssha-1933408521.html

США постоянно обманывают Россию, заявил посол Антонов

США постоянно обманывают Россию, заявил посол Антонов - РИА Новости, 16.03.2024

США постоянно обманывают Россию, заявил посол Антонов

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил РИА Новости, что США постоянно обманывают РФ, допуская "утечки" конфиденциальных разговоров и используя их в... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T05:03

2024-03-16T05:03

2024-03-16T05:03

в мире

сша

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анатолий антонов

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ВАШИНГТОН, 16 мар – РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил РИА Новости, что США постоянно обманывают РФ, допуская "утечки" конфиденциальных разговоров и используя их в информационной войне. "Нас постоянно обманывают. А любые конфиденциальные разговоры становятся частью информационной войны. Контроля за "утечками" информации, самой деликатной, никакого", - сказал он. Конкретных примеров посол не привел. Антонов заявил, что от российско-американских отношений практически ничего не осталось, а последние очаги взаимодействия – космос и гражданский атом – подвергаются нападкам "русофобов", ставящих вопрос о полном сворачивании контактов.

https://ria.ru/20240314/peregovory-1932823263.html

https://ria.ru/20240313/katastrofa-1932588199.html

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в мире, сша, россия, анатолий антонов